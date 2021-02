Cuatro ajustes que puedes hacer para que tu WhatsApp sea más seguro

En los últimos meses mucho se ha hablado de la privacidad y seguridad de aplicaciones como WhatsApp. Y de que otras apps de mensajería instantánea como Telegrama o Signal han aumentado el número de descargas y de forma excepcional en el último mes la han superado en descargas mensuales, aunque aún no han conseguido de forma global. Y ese puede ser lo que ha motivado a que tomen cartas en el asunto compartiendo desde su cuenta de Twitter una serie de consejos y recomendaciones para que el uso que hagamos de la aplicación sea lo más seguro posible. No es la primera vez que se pone en duda la seguridad de las aplicaciones tantas como ocasiones en que los desarrolladores han implementado la seguridad o nos han dado consejos para mantener nuestras cuentas seguras, como es el caso que nos ocupa.

Opciones de privacidad de WhatsApp | TecnoXplora

Cuatro formas de mantener a salvo tus chats de WhatsApp

Muchas aplicaciones utilizan este tipo de seguridad para garantizar que somos nosotros los que accedemos a nuestros perfiles. Es una forma de evitar que nuestras cuentas sean hackeadas, con la verificación en dos pasos creamos un PIN para tu cuenta de usuario. Este ajuste podemos activarlo con diferentes opciones y para ello podemos acceder a los ajustes de la aplicación y seguir los siguientes pasos:

En la esquina superior derecha de la ventana pulsa sobre el icono de las tres rayas , para entrar en la opción “ ajustes ”.

, para entrar en la opción “ ”. Una vez hemos accedido al menú, selecciona cuenta para entrar en las opciones de configuración y en esta ocasión elige “Cuentas”

Pulsa sobre “Verificación en dos pasos” y de este modo creamos la contraseña que queremos usar.

y de este modo que queremos usar. Una vez creada, nos pedirá que la confirmemos y a continuación que introduzcamos un correo electrónico para poder restablecer el PIN de la cuenta por si lo olvidamos. Una vez introduces la dirección de correo y lo confirmamos de nuevo. De este modo, queda activada esta opción de seguridad.

Otro consejo que los brinda WhatsApp son las ventajas que nos ofrece cambiar los ajustes de privacidad de los grupos, de esta manera tienes el control sobre quién puede agregarte a un grupo. Puedes hacerlo a través de:

Entra de nuevo en los ajustes de la aplicación y elige “ cuentas ” y a continuación en “ privacidad ” y dentro de las estas opciones seleccionamos “grupo”.

” y a continuación en “ ” y dentro de las estas opciones seleccionamos “grupo”. En esta ocasión, debemos elegir entre las opciones si queremos que nos puedan añadir “todos”, “mis contactos” o “mis contactos Excepto…”. En esta última opción podemos seleccionar aquellos contactos a los que no autorizamos a agregarnos a grupos.

A veces puede ocurrir que recibamos un mensaje un número que no tenemos registrado entre nuestros contactos, este tipo de mensajes puede resultarnos sospechoso o incluso ser spam, lo más sencillo en estos casos es denunciarlo para que no pueda volver a enviarnos ningún mensaje, para ello entra en el mensaje, de forma automática nos aparece en la parte inferior de la pantalla un menú “denunciar” de tal modo que no nos llegarán más mensajes de este contacto.

Limitar quien puede acceder a la información de nuestro perfil es un aspecto muy importante si queremos preservar nuestra intimidad. Para ello podemos cambiar los ajustes y decidir quién puede ver la foto de perfil, “vista por última vez” y su “información acerca de”. Para ello volvemos a acceder a los “ajustes”, de nuevo accedemos a través de “cuentas” y por último en “privacidad”. Accedemos de nuevo a las opciones donde encontramos todas estas opciones, pulsa sobre cada una de ella y elige entre “Todos”, “mis contactos” o Nadie” de este modo puedes limitar la información disponible para los usuarios.