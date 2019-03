Cuando las apps se vuelven racistas: las polémicas de FaceApp, Snapchat y MSQRD

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 28/08/2017

A muchos les encanta que Snapchat les dibuje unas orejas, les agrande los ojos o incluso haga que salgan estrellas de lo más alto de la cabeza. Pero, ¿qué pasa si estos 'efectos especiales' se van de madre y nos producen un filtro inadecuado?

El debate en principio puede parecer estéril, pero puede darse el caso: ¿y si el aspecto que nos deja la aplicación resulta ser el resultado de un criterio machista, racista o vejatorio con algín tipo de colectivo?

Eso fue precisamente lo que le pasó a MiddleC, un afroamericano de Florida que estaba probando la aplicación Faceapp. De entre un sinfín de filtros de transformación, este hombre optó por probar el filtro 'Hot' (sexy) para ver qué tal le podría quedar el nuevo 'look'. El resultado, sin embargo, fue terrible: “Faceapp pretende hacerme más sexy convirtiéndome en blanco; no se puede ser más racista”.

Lo mismo le pasó a Terrance: cuando decidió usar este filtro de Faceapp, la aplicación convirtió su piel oscura en otra tan blanca como la leche. Y se lió el follón: ¿estaba siendo Faceapp una aplicación racista?

Por el momento, el CEO de Faceapp ha intentado arreglar el asunto... aunque a medias. En un comunicado, Yaroslav Goncharov ha asegurado que este filtro no va a dar más problemas. Pero no porque lo eliminen, sino porque le han cambiado el nombre: ya no será el filtro 'Hot', sino que se llamará 'Spark' ('Chispa').

Bob Marley, Snoop Dogg y Obama

El caso de Faceapp no es el único, por desgracia. Snapchat también tuvo su ración de polémica cuando decidió lanzar el filtro Bob Marley para que todos sus usuarios homenajeasen al mayor artista de reggae de la historia. Ante las quejas de algunos usuarios Snapchat tuvo que retractarse y retirar el filtro del músico jamaicano.

Con Masquerade, tres cuartos de lo mismo. La aplicación optó por instalar los filtros de Barack Obama y de Snoop Dogg, entre otras personas, y el resultado molestó –y mucho– a los que consideraron racista la iniciativa.

Y es que usar una aplicación para transformarte la cara puede parecer muy entretenido y seguramente lo sea, pero ojo: todo tiene un límite, y quizá estas apps lo rebasaron. Al menos, para algunos.