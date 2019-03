Cuando una app resuelve un asesinato: el caso de Apple's Health

Cuando nos ponemos serios, nos pasamos la vida haciéndonos una eterna pregunta: vale que la mayoría de tecnologías que usamos a diario nos resultan utilísimas en el aspecto lúdico, pero, ¿sirven para algo más que para entretenernos?

En la mayoría de los casos, evidentemente, no, pero hay ocasiones en que la tecnología sí puede ser útil: la tecnología sanitaria. Sin embargo, también hay veces en las que una tecnología que en principio no fue diseñada para ser vital en un momento dado acaba siéndolo. Y este es uno de esos casos, aunque no haya servido para salvar una vida.

La historia de Maria Ladenburger

En octubre de 2016, Maria Ladenburger, una estudiante de medicina de 19 años, apareció en un río de Alemania ahogada. Además, presentaba signos que indicaban una más que posible agresión sexual. Junto a su cuerpo se encontró pelo de Hussein K., quien fue detenido y, posteriormente, acabó confesando el crimen.

Sin embargo, Hussein solo admitió el asesinato. Según su versión, él no había agredido sexualmente a la víctima. De hecho, aseguró que ni siquiera sabía si se trataba de un hombre o una mujer. Este detalle era importante, ya que, además de los cargos por asesinato, Hussein podría estar intentando evitar la acusación de agresión sexual.

La clave: sus pasos en Apple's Health

La fiscalía encargada de este caso intentó acceder al móvil de Hussein por si pudiese haber algún tipo de pista sobre este hecho, pero este se negó a dar el código pin para desbloquearlo. Su negativa era lícita judicialmente, pero, con la ley alemana en la mano, la policía podría utilizar otros recursos para acceder al smartphone.

Fue un forense experto en seguridad informática el que consiguió entrar en el móvil. Y entre la información valiosa no encontró fotos ni grabaciones de la víctima, pero sí su aplicación Apple's Health, que, entre otras cosas, mide el nivel de actividad física del usuario. Y ahí acabó estando la clave del asunto.

Según Apple's Health, Hussein había estado haciendo un ejercicio notable durante varios minutos, que resultaron ser bastante cercanos a la hora en la que, según los investigadores, la víctima había sido agredida sexualmente y trasladada al río donde finalmente se ahogó. Los investigadores relacionaron ese alto nivel de actividad con la agresión y el traslado de Maria al río. Al final, pudieron acusar a Hussein no solo del asesinato de la joven estudiante, sino también de su violación final.

Es un caso paradigmático y quizá aislado, pero no por ello menos significativo: en ocasiones, una aplicación tan aparentemente neutra como un medidor de actividad física puede ayudar a esclarecer un asesinato. Ahora, en todo caso, entrará en acción el debate sobre hasta qué punto es lícito hackear.