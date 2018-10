¿Cuáles son las peores prácticas en un grupo de WhatsApp y cómo evitarlas?

WhatsApp es una herramienta que utilizamos continuamente, a prácticamente todas las horas del día y de manera continuada. Tanto uso puede provocar que nos pase como nos pasaba en el cole o en la universidad: que te pongan un mote o un etiqueta.

La cosa se agrava si, además, eres administrador de uno de los grupos en los que estás, y te toca poner orden de vez en cuando para que la cosa no se salga de madre. En ese caso, se puede dar la situación de que, incluso, te cojan manía por realizar tu cometido de moderación.

Además, con las nuevas opciones que WhatsApp ha dado a los administradores, ahora estos pueden silenciar los grupos si ven que la gente está muy alterada, y hacer que sean únicamente las personas que lo administran quienes hablen en dicho grupo.

Esto, claro, puede crear roces innecesarios con el resto de personas, así que mucho cuidado.

Por otro lado, también deberás tener cuidado con no monopolizar las conversaciones en un grupo con más gente. Todos lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, así que te damos el truco en el vídeo para que no te vuelva a ocurrir.

También te ofrecemos otra serie de consejos para que tu estancia en WhatsApp sea agradable y tu convivencia con el resto de miembros del grupo sea apacible. Nos puedes hacer caso o no, pero luego no digas que no te habíamos avisado.