Crean una polémica app que convierte el móvil en un auténtico radar de velocidad

Que nuestros teléfonos móviles tienen un gran potencial es algo evidente, y que la inteligencia artificial y el software adecuado puede hacer maravillas es algo que ha quedado patente en muchas ocasiones. Ahora hemos conocido que hace unas semanas se ha lanzado en ciertas regiones una app Android que convierte nuestro teléfono en un auténtico radar de velocidad, y esto ha provocado una tremenda polémica, ya que es una app que podría ayudar a muchos usuarios a notificar infracciones de los límites de velocidad de forma anónima, algo que lógicamente no ha gustado nada a los infractores.

Buenas intenciones, pero…

La app en cuestión se llama Speedcam Anywhere, y como su propio nombre indica nos permite contar con un radar de velocidad en cualquier lugar. Claro, sobre el papel la idea es muy interesante, incluso brillante, tanto si utilizamos la app como curiosidad para saber a la velocidad que pasan los coches o incluso cualquier objeto por delante de la pantalla del teléfono. Pero la realidad es que se ha convertido en una aplicación muy polémica por el uso que se está haciendo de ella, que no está gustando nada a las "víctimas" de esas mediciones.

Speedcam Anywhere | Future Transport

La aplicación utiliza la inteligencia artificial para poder averiguar cuál es la velocidad a la que por ejemplo pasa un coche por delante del teléfono. Los desarrolladores cuentan con gran experiencia en empresas de Silicon Valley, y han formado parte de algunas de las universidades más destacadas de Reino Unido. El objetivo inicial es que cualquier persona pueda denunciar de forma anónima un exceso de velocidad, y que este pueda ser reportado a las autoridades. En general, esperan que cualquier peatón o ciclista pueda denunciar excesos de velocidad.

Según algunos medios, los creadores de la aplicación se han visto obligados a guardar el anonimato, ya que muchos usuarios han montado en cólera por las posibilidades que ofrece la app y la capacidad de esta para medir de forma precisa la velocidad, y por tanto demostrar que están cometiendo una infracción de velocidad. La aplicación en un principio fue rechazada por Google, que no permitía su publicación en la Play Store porque entendían que no era posible medir de forma precisa la velocidad solo con la inteligencia artificial. Pero los desarrolladores han demostrado a Google que es así, y finalmente se ha publicado en algunos países, de momento en España no se ha publicado.

Polémica app

La realidad es que toda la polémica alrededor de esta app Speedcam Anywhere se ha producido por el arma de doble filo en la que se ha convertido para muchos. Los hay que piensan que es una buena forma de poder denunciar infracciones de velocidad, por los poderes que le confiere al teléfono. Pero otros muchos creen que es una violación de la intimidad de los infractores, y además deja en manos de la ciudadanía “chivarse” o no de lo que hacen sus conciudadanos, lo que para muchos es el principio del fin del anonimato.

Sea como fuere, aunque esta app llegara a España, sería cuestionable su uso con fines legales, porque una foto tomada por cualquiera que no sea autoridad competente, o desde un dispositivo creado para tal fin no serviría en nuestro ordenamiento para poder denunciar a otro conductor de una forma rápida y sencilla. Sea como fuere, la polémica alrededor de esta app no ha hecho más que esperar y ha obligado a sus creadores a esconderse de sus detractores.