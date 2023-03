Correo dinámico en Gmail, qué es y cómo activarlo

La forma de comunicarnos ha cambiado, el correo electrónico se ha convertido en una herramienta rápida y sencilla de enviar nuestros mensajes. Además de los correos tradicionales en los que podemos incluir adjuntos con un determinado peso, también podemos hacer uso de los correos dinámicos, te contamos qué son y cómo activarlo.

Comienza a recibir correos dinámicos

Antes de activarlos, debemos conocer qué son y cómo funcionan. La gran diferencia con el resto de correos que recibimos es que su contenido es interactivo. Esto permite interactuar con estos como si se tratara de una página web, en la que podemos realizar comentarios a un documento o responder a una invitación sin tener que abandonar Gmail para ello. Este tipo de correo, también conocido como AMP (Acelerated Mobile Pages) permite que podamos completar cualquier tarea, como programar una cita, completar un cuestionario, enviar una invitación a un evento o obtener información sobre vuelos, noticias o compras directamente desde la aplicación de correo.

Habilitando el correo dinámico | TecnoXplora

A esta iniciativa otras compañías como por ejemplo Pinterest, Booking o Doodle están centrados sus esfuerzos en desarrollar nuevas experiencias para los usuarios de AMP para correo electrónico. Esto abre nuevas posibilidades de interacción entre las empresas con sus audiencias. Una vez hemos aclarado a grandes rasgos qué es el correo dinámico vamos a explicar que debemos hacer para habilitar la opción de mostrar los correos de esta forma. Para habilitar el contenido dinámico, puedes hacerlo directamente desde la aplicación móvil siguiendo los siguientes pasos:

Pulsa sobre el icono de las tres rayas en la esquina superior izquierda de la pantalla, para desplegar las opciones. Desliza el menú hacia abajo hasta llegar a los “ajustes”.

Selecciona la cuenta de correo, de este modo accedemos a un nuevo menú con todas las opciones configuración de la cuenta.

Dentro del apartado Uso de datos, encontramos la opción “habilitar el correo dinámico”.

Pulsa sobre la casilla de verificación para activarlo.

Una vez hemos activado la opción debemos tener en cuenta las reglas que se le aplican. Debido a que estos mensajes pueden incluir tanto contenido dinámico como estático, deben cumplirse una serie de reglas a la hora de la entrega. Estas se aplican siempre a los mensajes de correo dinámico: Para: Cc., CCO: De: y Asunto:

Esto significa que al mismo tiempo que cambia el contenido del mensaje, cambian también las reglas de cumplimiento, estas se aplican sólo durante la entrega del mismo y no una vez que el mensaje haya llegado a la bandeja de entrada.

Una vez añadimos respuestas a estos mensajes, el contenido se actualiza automáticamente, esto sucede mientras el mensaje está en la bandeja de entrada. Cada vez que el usuario abre el mensaje de notificación, se mostrarán las nuevas respuestas.

Estas reglas no serán aplicadas al texto a la respuesta, ya que recordemos que estás somo se aplican durante la entrega. Si no las respuestas no las cumplen por ejemplo por le uso de palabras malsonantes, los usuarios accederán al contenido una vez habrá el mensaje de notificación en su bandeja de entrada.