Consigue un certificado electrónico desde tu móvil y en unos minutos

Con la pandemia y la necesidad de mantenernos el mayor tiempo posible en casa, hemos podido comprobar cómo muchas gestiones que podíamos hacer telemáticamente no se han podido llevar a cabo porque no teníamos los medios necesarios para poder identificarnos con la administración. Los certificados electrónicos se han convertido en el medio estándar para poder identificarnos legalmente ante las administraciones, unos certificados que normalmente llevamos en nuestro DNI electrónico integrados, pero que no siempre podemos extraer. Tanto si no puedes extraerlos como si no es posible obtenerlos a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, te proponemos una manera rápida de hacerlo, también legalmente, mediante la siguiente app.

Una manera más sencilla de obtener el certificado

Aunque lógicamente no se puede sustituir la labor de la FMNT, porque este organismo público es el único que puede expedir estos certificados electrónicos, lo cierto es que con la app que os traemos es mucho más sencillo obtener el certificado. Algo que puede ser de mucha ayuda para personas que no están familiarizas por ejemplo con la tecnología y los procesos para obtener este tipo de documentos. Por tanto, se trata de una app que nos facilita la tarea de obtener los certificados, independientemente de nuestro nivel de destreza con las nuevas tecnologías. Y lo que es más importante, reduce el tiempo necesario para poder obtener los certificados, hasta poder hacerlo en unos minutos.

La app es CERT Digital Certificado digital directo con DNI o verificación. Y nos permite obtener los certificados electrónicos rápidamente. Hay dos formas de hacerlo, la tradicional, que necesita que el proceso sea finalizado presencialmente, de tal manera que nos personemos en una oficina de acreditación de la FNMT. Lógicamente para esto no nos descargamos una app, pero el método que es más llamativo y novedoso es el de obtención directa. Con este método se puede obtener el certificado en unos minutos sin necesidad de desplazarse a ningún lugar. Un proceso que tiene un coste de 6.99 euros, algo que hay que tener en cuenta.

En este proceso se utiliza nuestro DNI electrónico para identificarnos, y así evitar tener que desplazarse a una oficina para que verifiquen que somos nosotros. Para ello es necesario que nuestros DNIe sea de la versión 3.0 o posterior, ya que es el que cuenta con conectividad NFC. También debes tener en cuenta que tu móvil debe tener conexión NFC, de lo contrario no se podrá leer del DNIe desde nuestro móvil. Colocaremos entonces el DNIe a no más de un centímetro de la parte trasera del teléfono, y esperaremos a que la app lea el contenido de nuestro DNIe. En el proceso se pedirá nuestra clave del DNIe para poder extraer nuestra identidad.

Desde la app contactarán con la FMNT y solicitarán el certificado. Entonces tendremos que verificar nuestra identidad a través de un correo electrónico, y a partir de ahí la app se encargará de todo, previo pago de su importe. Unos minutos después podremos acceder a nuestros certificados y descargarlos en el móvil para poder instalarlos. Desde la propia app se puede acceder a ellos. Por tanto, es una app que simplifica al máximo la obtención de uno de estos certificados.