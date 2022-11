Comprueba si tu navegador está a salvo de seguimientos con esta herramienta gratuita

El uso de Internet está ya naturalizado, prácticamente todo el mundo tiene acceso desde cualquier dispositivo móvil a la información. Pero todas estas búsquedas e interacciones pueden dejar huella. Ya sea en forma de cookies o a través de huellas dactilares que se pueden rastrear a través del navegador. Algo que podemos averiguar, es si nuestro navegador esta rastrando esta información. Te contamos cómo.

Una herramienta que permite estas a salvo del seguimiento

Lo que más valora la mayoría de los usuarios es su privacidad y seguridad a la hora de navegar por la red. Algo que se ve en parte comprometido por los procesos de seguimiento web que llevan a cabo los navegadores. Esto lo llevan a cabo a través de recopilación de cookies y de las huellas dactilares digitales que vamos dejando cuando utilizamos Internet. A lo largo del año visitamos un elevado número de páginas web, ya sea para realizar compras o en busca de cualquier tipo de información. Un sencillo acto que puede acarrear problemas de seguridad y privacidad si nuestro navegador permite el rastreo de nuestros datos.

Analizando el navegador | TecnoXplora

Existen herramientas que permite saber si el navegador que usamos es seguro y privado. Para determinar si nuestros datos están a salvo y no están siendo compartidos por el navegador podemos hacer uso de app como Cover Your Tracks. Se trata de una herramienta totalmente gratuita desarrollada por Electronic Frontier Foundation (EFF). Una organización con sede en estados unidos, sin ánimo de lucro. Con esta herramienta tenemos la posibilidad de verificar si estamos protegidos o no del posible rastreo de nuestros datos. Para hacer uso de esto herramienta no hace falta instalar nada, accedemos a ella a través del propio navegador entrando en su página vez o pulsando en el link coveryourtracks.eff.org y seguir los siguientes pasos:

Una vez accedemos a la página web, pulsa sobre el botón “test your browser” o “pruebe su navegador”

Transcurridos unos segundos, nos mostrará el resultado del análisis realizado en el que podemos comprobar si nuestro navegador nos protege contra el seguimiento en la web.

El análisis se basa en tres parámetros el bloqueo de anuncios de seguimiento, el bloqueo de rastreadores invisibles y la protección de las huellas dactilares digitales. Si el resultado de cualquiera de estos tres indicadores es “no”, debemos tomar medidas para evitar que esto suceda.

Si nuestro navegador no es del todo seguro, tenemos la opción de mejorar la privacidad y la seguridad. Entre las soluciones a este problema podemos instalar extensiones de terceros, con los que bloquear los anuncios y rastreadores. Realizar ajustes en la configuración del navegador como deshabilitar y habilitar los permisos que creamos convenientes. Otra de las opciones es cambiar de navegador y hacer uso de uno seguro, un procedimiento realmente sencillo. con el que evitaremos el riesgo que supone para nuestra privacidad el uso de un navegador poco seguro. Para asegurarnos de ello, podemos probar a instalar otros navegadores y realizar la misma comprobación que hemos llevado a cabo con nuestro navegador habitual.

