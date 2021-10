Cómo ver un vídeo en Facebook sin que nadie lo sepa

Facebook sigue siendo una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo a pesar de los escándalos que la han rodeado durante todo este tiempo. Por lo que muchos usuarios siguen haciendo uso de esta publicando sus fotos y vídeos, a pesar de que anda de capa caída. Si quieres ver los vídeos subidos en Facebook sin que nadie se entere te contamos cómo.

Que nadie se entere de que has visto sus vídeos subidos en Facebook

La privacidad es uno de los aspectos que más valoran los usuarios, algo que choca mucho con el concepto de las redes sociales, donde lo que se busca es la máxima difusión de nuestras publicaciones. Por ello muchos usuarios cuelgan sus vídeos en Facebook, para que bien sus contactos o si se trata de un perfil abierto cualquiera pueda ver sus publicaciones. Puede ser que la persona que visualice el vídeo no quiera que los demás sepan que lo ha visto.

El ser humano por naturaleza se caracteriza por ser curioso. Cuántas veces no has querido echarle un vistazo a un vídeo sin que su creador sepa que lo has hecho. Te proponemos un sencillo truco que nos permitirá echar un vistazo al contenido de cualquier vídeo sin dejar constancia de que lo hemos hecho. Por norma general si no tenemos activada la reproducción automática, tendremos que pulsar sobre este para comenzar a reproducirlo y es en ese momento en el que se contabiliza la reproducción y queda constancia de que lo hemos visto. Evitarlo es muy sencillo.

Así puedes ver los vídeos sin descargarlos | TecnoXplora

En primer lugar, debemos localizar el vídeo que queremos ver de forma anónima dentro de la red social.

que queremos ver de forma anónima dentro de la red social. Una vez localizado, pulsa sobre acceder a las opciones del vídeo.

En la esquina superior derecha, junto al icono del aspa vemos el icono de los tres puntos .

. Pulsa sobre este para desplegar las opciones .

. Entre las disponibles encontramos “copiar enlace”

A continuación, abre una nueva ventana en el navegador .

. En la barra de dirección teclea, https://snapsave.app/es o pulsando aquí.

o pulsando aquí. Una vez accedemos a la página web, pega en el lugar indicado el enlace que previamente hemos copiado de la red social y pulsa en el botón descargar.

el enlace que previamente hemos copiado de la red social y pulsa en el botón descargar. Antes de iniciar la descarga tenemos la opción de acceder a una previsualización del vídeo sin necesidad de descargar este.

este. De este modo podemos ver el vídeo sin necesidad de descargarlo y sin dejar huella de que lo hayamos visto.

Es conveniente no descargar el vídeo por lo que pueda pasar, nunca se sabe que puede ocurrir si lo guardamos en nuestro teléfono. Puede que tenga derechos de autor o que su propietario emprenda acciones legales si se entera de que hemos descargado un archivo multimedia de su propiedad. Por lo que lo mejor es asegurarse de que no vamos a hacer un uso inadecuado de él. Un sencilla truco que nos mantendrá en el anonimato y que podemos aplicarlo con en otras situaciones y en otras fuentes que nos permitan copiar el enlace al contenido compartido.