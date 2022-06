Cómo ver la última hora de conexión de WhatsApp de alguien que la haya ocultado

Hace tiempo que WhatsApp nos dio la oportunidad de poder ocultarle a nuestros contactos la hora de nuestra última conexión en la propia aplicación, aunque tiene un pequeño problema, y es que al activarlo nosotros también perderíamos la posibilidad de verla en los demás contactos de nuestro teléfono. Igualmente, existe la manera de que podamos verla, aunque los demás tengan la opción activada. Te explicamos paso a paso cómo hacerlo con esta aplicación.

Actualmente no existe ninguna opción en la propia aplicación de WhatsApp que nos permita hacer esto, por lo que necesitaremos acudir a una app externa. En la store o tienda de aplicaciones de nuestro teléfono móvil debemos buscar "Chat Track: Online Tracker & Last Seen", una app que está disponible tanto en Android como en iOS.

Una vez haya terminado la descarga de la aplicación en nuestro móvil, solo tendremos que entrar en la app y habrá que introducir el número de teléfono de algún contacto que queramos saber ese dato y ya podremos descubrir la última hora de su conexión.

Por último, con esta app también podremos ir un paso más allá. Si pulsamos en los tres puntitos de la parte inferior de la pantalla, podremos establecer un periodo de seguimiento con el que, si fuésemos filtrando por horas o días según lo que nosotros queramos, podríamos saber cuándo fue su última conexión con exactitud de cualquier día y a cualquier hora. Aparte, podremos activar una alerta la cual nos avisará en el momento en el que esa persona esté en línea y nos indicará cuando lo está y cuando no.

Sin más complicaciones, de esta forma ya nos sería posible averiguar la última hora de conexión a WhatsApp de cualquier contacto que tengamos en la agenda de nuestro teléfono móvil.

