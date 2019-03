Los estados de WhatsApp se han convertido en una de las funcionalidades más utilizadas de la aplicación de mensajería instantánea. Se trata de una forma sencilla de compartir publicaciones para que se hagan públicas entre tus contactos.

Por supuesto, no sólo se trata de mostrar tus propias publicaciones: uno de los aspectos más atractivos de esta función consiste en poder revisar los estados de los demás. De esta forma puedes, por ejemplo, comprobar qué tal le va a esa amiga o amigo que hace tanto tiempo que no ves o puedes cotillear a tu ex para confirmar que la vida te va mucho mejor a ti (admítelo, tú también lo has hecho alguna vez).

Sin embargo, una de las particularidades de los estados de WhatsApp, además de que se borran en 24 horas, es que la persona que lo ha publicado puede ver quién lo ha mirado. La persona que te gusta, la que te cae mal, un o una ex... En muchas ocasiones no nos interesa que esta persona sepa que miramos sus estados, pero la curiosidad no puede evitar que lo hagamos. Sin embargo, existen una forma sencilla de ver los estados de esa persona sin que ella lo sepa y te la contamos en este tutorial en vídeo de TecnoXplora.

De esta forma nadie sabrá si lees o ves sus estados. Sin embargo, tú tampoco podrás ver quién ve los tuyos o cuando alguien ha leído tus mensajes. Si decides volver a activar la opción "Confirmaciones de lectura", la persona sabrá que has leído su estado. ¿A qué esperas para probar este truco y comprobar su efectividad mirando los estados de WhatsApp de algunos de tus contactos?

