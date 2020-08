Cómo utilizar varias cuentas de TikTok en el mismo teléfono

En Tiktok siguen trabajando para mejorar la aplicación, a pesar de las noticias de los últimos días del ultimátum del presidente Trump que les obliga a la venta de la división de la apps en el mercado americano. La primera en interesarse en la compra fue el gigante Microsoft, pero pronto le salió un competidor y conocimos el interés por parte de Oracle por hacerse con esta parte del negocio, y la última en mostrar interés ha sido la cadena de supermercados estadounidense Walmart.

El trabajo que han estado desarrollando ha sido una mejora que aplaudirán lo usuarios de esta popular red social, puesto que no sólo nos permite tener varios perfiles personales, si no que ahora también pueden disfrutar de ellos en el mismo móvil de una forma sencilla que a continuación te vamos a contar. Para alguno, si no tienes Tiktok estás desfasado, pero hay muchas razones que nos impulsan a tener varias cuantas o varios perfiles en una misma red social, puede que quieras tener un perfil público que pueda ver todo el mundo y un perfil más privado sólo para tus amigos con contenidos que no quieres exponer a las miradas de todo el mundo o simplemente tienes una cuenta de carácter personal y otra para tu negocio.

dos cuentas en un mismo móvil | Tecnoxplora

Cómo añado una cuenta

El primer paso es crear las cuentas verificadas o si ya tienes una crear una segunda. A continuación, si no tienes instalada Tiktok, en tú móvil, descarga e instala la app. Si ya tienes cuenta, inicia sesión con el primero de los perfiles. O si ya tienes uno ve a tu perfil y en "ajustes y privacidad", en la parte inferior de la pantalla tienes la opción de "Añadir cuenta". Toca sobre esta opción y desde aquí puedes abrir una cuenta nueva usando las distintas opciones que nos ofrece, usando el número de teléfono, con tu cuenta de Google si dispones de una o con Facebook, demás puedes desplegar la lista completa pulsando sobre la fecha. Si ya tienes una segunda cuenta en la parte inferior te da la opción de iniciar sesión.

A partir de ahora, cuando accedas a tu perfil, pulsando en “Yo” te aparecerán las cuentas que ya tengas configuradas y nos da la opción de añadir más. De este modo, también puedes cambiar de una cuenta a otra, de una forma fácil y sencilla, sin tener que cerrar e iniciar sesión cada vez que quieras publicar nuevos tiktoks o hacer cambios en la configuración de tus cuentas.

A partir de ahora puedes disfrutar por partida doble sin tener que usar varios dispositivos distintos, y llevártelas contigo a todas partes. Tendrás todas las funciones en tiktok por duplicado, cada cuenta es independiente a la otra y las opciones de personalización que nos ofrecen las cuentas son individuales, mientras que las que afectan a la aplicación se comparten, por lo que no tendrás que configurar por partida doble opciones, como, por ejemplo, el modo oscuro. Pero las opciones de privacidad, con individuales de cada una de las cuentas, pudiendo así mantener una de tus perfiles como privado y el otro público si así tu lo deseas.