Cómo utilizar Google en tu móvil sin una cuenta de Google

La aplicación del buscador de Internet de Google para dispositivos móviles permite hacer búsquedas en la red a través de sus motores de búsqueda a la vez que nos sugiere noticias y artículos relacionados con nuestras búsquedas que nos pueden interesar. Pero a partir de ahora permite realizar búsquedas sin utilizar ninguna cuenta de correo. A continuación, contamos cómo hacerlo y por qué podemos querer hacerlo.

Usar sin ninguna cuenta

Cuando iniciamos por primera vez nuestro teléfono si queremos usar los servicios de Google ya sea el buscador, el navegador, Drive, Google Fotos o cualquiera de sus funciones, tenemos que incluir una cuenta de Google para comenzar a usarlos. Luego podemos ir añadiendo otras cuentas secundarias que queramos utilizar y en algunas de sus aplicaciones podemos seleccionar qué cuenta queremos usar en cada momento, como es el caso del correo electrónico, pero siempre tiene que estar presente una cuenta de usuario.

Las búsqueda en la aplicación se relacionaba con el usuario activo en ese momento y estas son usadas para futuras sugerencias. Pero en el caso de Google esto ha cambiado, ya que se puede utilizar la aplicación sin usar ninguna cuenta.

Para ello, abrimos la aplicación Google en nuestro teléfono móvil.

en nuestro teléfono móvil. Pulsamos sobre la foto del perfil que estamos usando para desplegar las opciones de configuración, en la esquina superior derecha de la pantalla.

que estamos usando para desplegar las opciones de configuración, en la esquina superior derecha de la pantalla. Entre las opciones disponibles seleccionamos “usar sin ninguna cuenta”.

Al hacerlo vemos como la aplicación se actualiza, cambiando su aspecto.

En la esquina superior derecha de la pantalla ha cambiado la imagen de perfil por un icono de usuario impersonal.

por un icono de usuario impersonal. Y han desaparecido las sugerencias de noticias de debajo de la barra de búsqueda.

En su lugar aparece una nueva sección desde la que podemos activar de nuevo Discover donde seguiremos viendo nuestros temas favoritos en función de la cuenta de Google que activemos. Volviendo a activar de nuevo la cuenta de usuario inutilizando de nuevo el anterior ajuste.

Son muchos los motivos que pueden llevarnos a quitar nuestra cuenta de usuario del buscador. Prestar el móvil a otra persona para realizar búsquedas o incluso que no queden registradas ni vinculadas algunas búsquedas que queremos realizar, para evitar que en el futuro nos muestre sugerencias sobre estos temas. Pero principalmente lo que conseguimos al quitar la cuenta de usuario son búsquedas más limpias, no relacionadas con búsquedas anteriores. Con frecuencia los buscadores utilizan las búsquedas previas para orientar los resultados. De esta forma los resultados obtenidos no están influenciados por nuestros gustos o experiencias previas con el buscador.

El aspecto del buscador que más se ve afectado por este ajuste es Discover, ya que se nutre de nuestros intereses para mostrarnos notificaciones sobre los aspectos que más nos gusten como pueden ser deporte, música, películas y otra muchos más. Por lo que si tenemos activa la pestaña de Discover en la pantalla de inicio, al desplazar el dedo desde el lateral de la pantalla para mostrarlo, este aparecerá vacío y tendremos que activar de nuevo una de nuestras cuentas para que nos muestre las sugerencias como hasta ahora.