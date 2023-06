Cómo usar los nuevos Canales de WhatsApp para seguir los temas que te interesen

Llevábamos tiempo esperando la llegada de esta nueva función para WhatsApp de la que cada vez teníamos más información. Y hoy la plataforma de mensajería instantánea acaba de presentar oficialmente los Canales de WhatsApp.

Como verás en la nota de prensa que ha publicadoel servicio propiedad de Meta, “Hoy nos complace presentar los canales: una forma sencilla, confiable y privada de recibir novedades importantes de personas y organizaciones, directamente en WhatsApp. Estamos creando canales en una nueva pestaña denominada “Novedades”, donde encontrarás los estados y canales que decidas seguir, separados de tus chats con familiares, amigos y comunidades.”

Una herramienta muy parecida a los canales de Telegram, y que nos permitirá acceder a grupos de determinadas temáticas para conocer hasta el último detalle de los temas que más nos interesen.

Los Canales de WhatsApp ya son oficiales

Como ha explicado WhatsApp, estos canales son unidireccionales, por lo que tan solo los administradores podrán enviar texto, fotos y vídeos, stickers o encuestas. Además, la plataforma está trabajando en un directorio que nos permitirá encontrar los canales que mejor se ajusten a nuestros intereses tales como pasatiempos, equipos deportivos, novedades de funcionarios locales y mucho más.

También puedes acceder a un canal desde enlaces de invitación enviados por chat o correo electrónico o publicados en línea. Además, si eres administrador de un canal, no aparecerá tu número de teléfono o foto de perfil para proteger tu privacidad ante tus seguidores. Además, si sigues un Canal de Telegram, tampoco aparecerá tu número de teléfono.

Por último, los administradores podrán permitir quién accede a su Canal o no y si este es público o privado. Eso sí, han no están encriptados de extremo a extremo de forma predeterminada. Eso sí, de momento no están disponibles, por lo que habrá que esperar unos días ya que WhatsApp está haciendo un lanzamiento global de este servicio

Cómo entrar en un Canal de WhatsApp

WhatsApp | WhatsApp

Como te hemos dicho antes, de momento no está disponible, pero llegará en pocos días. Y si quieres saber cómo entrar en un canal de WhatsApp, que sepas que hay dos formas. Para empezar, en la pestaña de Estado lanzarán una nueva sección llamada Novedades y donde podremos descubrir todos los canales públicos disponibles en esta plataforma de mensajería instantánea. Y en el caso de que sea un canal privado, por lo que no esté disponible a través de WhatsApp, la única forma posible será a través de un enlace de invitación.

Así que ahora, tan solo nos falta tener un poco de paciencia y esperar a que WhatsApp lance la correspondiente actualización para que podamos disfrutar de los nuevos canales de WhatsApp.