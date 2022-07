Cómo traducir los textos de una imagen de forma rápida y fácil

En un mundo hiperconectado, las oportunidades que ofrece la tecnología cada día son mayores. Los aparatos se actualizan y ya podemos hacer casi de todo. Las posibilidades son infinitas y sobre todo cuando se trata de comunicarnos.

Seguro que alguna vez has intentado descifrar algo que estaba en otro idioma. Hace muchos años tendrías que haber consultado un diccionario, hace no tantos tendrías que haber escrito la palabra en algún traductor y ahora puedes hacerle una foto y tendrás la traducción en cuestión de segundos.

Sin embargo, si esta opción te ha sorprendido o crees que no has sabido sacarle su máximo partido, te vamos a explicar qué tres pasos tienes que seguir para que cuando hagas la foto tengas un resultado perfecto.

3 pasos para traducir desde una foto

Si alguna vez has utilizado la app del traductor de Google con una foto, te habrás dado cuenta de cómo a veces el resultado que obtienes queda incompleto y no te sirve de nada el esfuerzo que has hecho. Esto es más común de lo que piensas porque no todos hacen los pasos que deberían.

1. Una vez que tengas una imagen que quieras traducir, lo primero que tienes que hacer es abrir el traductor de Google. Haz clic en el icono de la cámara y ten en cuenta que esta funcionalidad se encuentra solo si te descargas la aplicación.

2. Ya estás dentro de la cámara, enfoca el texto y espera a ver cómo comienza a traducir partes del mismo. Cuando ya haya comenzado, haz clic en "Escanear".

3. Haz clic en el círculo y selecciona el texto que quieras traducir. Si quieres puedes hacer clic en "Seleccionar todo". Y listo, navega desde la flecha y tendrás la traducción completa.

Esto es lo que tienes que hacer si quieres traducir desde la cámara directamente, pero también puedes subir una foto y repetir el mismo proceso. Es más, esta última opción es mucho más efectiva porque el foco se mantiene estático y nítido. De una forma u otra, estas son las mejores formas de traducir evitando errores y que la aplicación no capte el texto completo.

