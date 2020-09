Cómo sacar tus selfies en 'modo espejo' en un iPhone con iOS 14

Los selfies han existido toda la vida, aunque ha sido desde hace relativamente poco que alguien decidió bautizarlos así. ¿O acaso no tenéis alguna autofoto en ese álbum de los 80, 90 ó 2000? Así que como podéis imaginar, tal ha sido su éxito que ha dado para que no solo tengamos palos que llevan su nombre, sino que las empresas de tecnología han gastado ingentes cantidades de dinero para mejorarlos.

Prueba de ello son los muchos filtros que tenemos disponibles en nuestros móviles y aplicaciones preferidas, que recurren a la inteligencia artificial (AI) para quitarnos las arrugas, rejuvenecernos e incluso maquillarnos si la reunión en ciernes así lo requiere. Ahora bien, resulta sorprendente la cantidad de recursos que estaban moviendo esos selfies que algo tan básico como el modo espejo se ha hecho tanto de rogar en nuestros iPhone. Y mucho. Pero por fin lo tenemos gracias al último update de este mes de septiembre.

Mirror mode, no es una serie de TV

Más o menos ese es el nombre original de una función que está proliferando en muchas cámaras de selfies de ciertos smartphones, que han caído en la cuenta de lo incómodo que es eso de sacarnos una autofoto y que aparezcamos al revés. Un efecto al que es complicado acostumbrarse porque no parecemos nosotros y, lo peor de todo, al menos en iPhone esa instantánea se termina guardando tal cual en la fototeca. Del revés.

Así que con la llegada de iOS 14 Apple se ha decidido a ofrecernos la oportunidad de activar ese modo espejo para que al mirarnos a la pantalla saquemos fotos de la forma que todos podríamos esperar. Sin giros extraños. Así que para corregir ese defecto os tendréis que ir a los "Ajustes" de vuestro iPhone (actualizado a la última versión del OS) para descender haciendo scroll por la ristra de servicios y apps del sistema operativo hasta encontrar "Cámara".

Activar el modo reflejo en la cámara frontal de un iPhone con iOS 14. | Tecnoxplora

Tocáis en esa opción y se abrirá una nueva pantalla con más funciones. La que tenéis que buscar es la que Apple ha traducido como "Reflejar cámara frontal", para darle la vuelta a esa previsualización. En el momento en el que lo hagáis, os aconsejamos ir a la cámara de fotos para activar el sensor frontal, capturéis una imagen y comprobéis posteriormente en el carrete que todo está del revés (pero en orden). Ya os avanzamos que no os parecerá extraño porque la imagen que vais a reflejar es la que esperáis, con todo en su sitio.

Hay que decir que las fotos que capturéis con este modo inverso serán más naturales que las de siempre ya que os podréis ver de la misma forma que lo hacen los demás, y no como hasta ahora que era una extraña mezcla de nosotros mismos dados la vuelta con todos los textos y números del revés, como si estuviéramos mirando por el retrovisor de un coche. Ahora, al enviar un selfie de estos, quienes lo reciban no tendrán dudas de que somos nosotros, y no una imagen reflejada por un móvil de Apple que ha tardado 13 años en arreglar este viejo problema.