Cómo sacar dinero de un cajero automático sin tener que tocarlo

En estos tiempos de pandemia hemos extremado las medidas de precaución para evitar contagios. Esto pasa por evitar tocar superficies que pueden estar muy saturadas de gérmenes y virus. Y los cajeros automáticos son precisamente uno de esos objetos cotidianos que tocamos con los dedos y que podrían favorecer el contagio. Hay diversos estudios que han puesto de manifiesto que los cajeros automáticos son un buen hogar para los gérmenes. No en vano somos muchas las personas que tocamos su teclado a lo largo del día, lo que podría. Además muchos de estos cajeros se encuentran en lugares cerrados, donde prácticamente no corre el aire y se pueden concentrar los virus. Por tanto mientras menos tiempo estemos en esos lugares, mucho mejor. Algo que puede facilitarlo es no tener que tocar el teclado del cajero para nada.

Sacar dinero con el móvil sin tocar el cajero, o lo menos posible

La banca poco a poco se va adaptando como toda la sociedad a esta pandemia, y a través de sus métodos de pago cada vez más digitalizados permiten pagar nuestras compras rápidamente desde el móvil. Ya es posible en algunas entidades bancarias sacar el dinero sin necesidad alguna de tocar el cajero. Lo único que debemos hacer es acercar el teléfono al lector “contactless” para poder sacarlo. En cuanto el lector detecte a nuestro teléfono, el dinero sale automáticamente por la bandeja del cajero.

Sacando dinero del cajero | Unsplash

No habrá que pulsar tecla alguna. Solo tendrás que tocar el dinero al sacarlo de la bandeja. Desde la app de tu banco introduces un importe, y tienes una hora para poder sacar el dinero del cajero más cercano, o del que prefieras. De esta manera evitamos tener que tocar el teclado, ya que sobre todo los móviles con NFC más modernos son capaces comunicarse con el lector a varios centímetros de distancia. No es una funcionalidad disponible en todos los bancos, pero puedes consultar en tu oficina o asesor de tu entidad si es posible sacar ya dinero de esta forma con la app de tu banco.

Trucos para tocar lo mínimo el cajero

Cada vez son más los bancos que cuentan con la posibilidad de enviar dinero a un cajero sin necesidad de que la persona que lo va a sacar tenga la tarjeta física. Es un método creado para que los usuarios pueden enviar un determinado importe de dinero y que otra persona lo pueda sacar desde el cajero introduciendo simplemente un PIN que recibe mediante un mensaje SMS. De esta manera, simplemente se pulsa sobre la opción de operar sin tarjeta, se introduce el PIN y sale el dinero.

Un móvil con Google Pay | Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Si tienes dos números de teléfono, puedes enviártelo a tí mismo y sacar el dinero de esta manera, o bien utilizando el teléfono de tu pareja, familiar o amigo de confianza puedes utilizar este método fácilmente y sacar el dinero de forma rápida y segura. Otra de las alternativas es el uso del lector NFC, o conocido también como la funcionalidad contactless de un cajero automático. Gracias a ella no tenemos que introducir la tarjeta en el cajero, lo que permite evitar que esta se pueda infectar de virus. Además reduce los pasos necesarios para sacar dinero, ya que directamente saltaremos al paso de elegir importe e introducir el PIN, sin tener que introducir otro tipo de información tocando el cajero.