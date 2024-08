Cómo saber lo que llevas gastado en suscripciones de Google Play y establecer un presupuesto

A través de la tienda de aplicaciones puedes descargar todas las apps que necesites. Pero no todas son gratuitas, además puedes realizar compra de libros, música, películas o ver lo que te has gastado en suscripciones. Así puedes ver cuando te has gastado y asignar un presupuesto.

Controla todas tus compras en la Play Store de Google

La tienda de aplicaciones de Google nos ofrece un amplio abanico de contenido en el que encontramos contenido totalmente gratuito y otro de pago. Si quieres saber no solo lo que has comprado si hacer un seguimiento de lo que te has gastado, así puedes hacerlo. Desde la propia aplicación, podemos hacer un seguimiento y conocer los gastos que has generado con tus compras, de manera que tendrás control de lo que llevas gastado en el último mes, además de tener acceso al historial de compra. Para ello entra en la app y pincha sobre tu foto de perfil y sigue estos pasos:

Controla el gasto en la Tienda de aplicaciones de Google | TecnoXplora

Una vez entras en el menú selecciona “pagos y suscripciones”

Donde encontramos la opción “presupuesto e historial”

Aquí podemos ver el listado de nuestras últimas descargar y el coste de las mismas.

de las mismas. Y lo que hemos gastado durante el mes corriente, de manera que sabemo s cuánto vamos a pagar cuando este finalice.

cuando este finalice. Para tener un mayor control sobre los gastos, podemos establecer un presupuesto , una cantidad de dinero fija del cual no nos podemos pasar. Así nos evitamos sorpresas al mismo tiempo que controlamos el dinero que gastamos.

, una cantidad de dinero fija del cual no nos podemos pasar. Así nos evitamos sorpresas al mismo tiempo que controlamos el dinero que gastamos. Solo tendremos que introducir la cantidad de euros como máximo que queremos gastar en la tienda de aplicaciones de Google.

que queremos gastar en la Una vez lleguemos al límite establecido, no podremos seguir comprando , por lo que no se superara el importe.

, por lo que no se superara el importe. Google nos notificará cuando nos encontremos cerca del límite que hemos fijado.

Este límite quedará registrado en nuestra cuenta de Google, por lo que no tendremos que establecerlo cada mes. Aunque no dura para siempre, transcurrido un año debemos volver a establecer este límite. Algo que podemos cambiar siempre que queramos, pudiendo aumentar o disminuir este e incluso eliminarlo para seguir comprando libremente. Aunque si tu objetivo es el de no gastar demasiado, es aconsejable mantener los límites.

También podemos establecer el límite en 0€, lo cual imposibilita la compra ya sea de forma premeditada o por error, así evitamos las compras indeseadas que se cargan automáticamente en nuestra cuenta de Google desde otras aplicaciones. Por lo que es el método ideal para mantener nuestra factura a cero.

En el histórico de compras podemos ver todas las aplicaciones que hemos descargado independientemente sean gratuitas las cuales aparecerán con coste cero. Y las que hemos pagado a través de nuestra cuenta de Google en este caso junto al nombre de cada una de ellas aparecerá el importe que hemos pagado en cada momento por estas. Un ajuste que nos ayuda a ahorrar dinero ahora que todo ha subido y que la mayoría de hogares no está para sorpresas ni elevados gastos imprevistos.