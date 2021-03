Cómo saber qué códigos secretos son compatibles con tu móvil Android

Los fabricantes de móviles Android incorporan en sus máscaras de personalización aplicaciones y funciones que se activan a través de una de serie de códigos “secretos” que dan acceso a nuevos menús y funciones. Códigos como los que nos ayudan a conocer el IMEI de nuestros dispositivos entre otros, lo que abre una gran cantidad de posibilidades, a la vez que riesgos. Pues modificar algunos parámetros puede hacer que nuestro móvil no funcionara correctamente. Si quieres conocer cuáles son los códigos secretos de tu móvil, te contamos cómo.

PhoNetInfo

Pero no todas estas secuencias de números, almohadillas y asteriscos funcionan igual en todos los fabricantes, pues cada uno añade los suyos propios o añade otros. Para poder revelar estos, en la tienda de aplicaciones de Google podemos encontrar aplicaciones con las que averiguar cuáles son los que funcionan en nuestros dispositivos. Son muchos los códigos GSM que podemos encontrar, y no todos funcionan igual en todos los móviles. Por lo que si no quieres ir probando uno por uno, lo mejor es usar una aplicación para descubrirlos.

Códigos Secretos en Android | TEcnoXplora

Entre las que podemos descargar se encuentra PhoNetInfo, una completa aplicación con la que puedes conocer información detallada tanto de tu móvil como de la red. Son muchos los datos relativos a nuestros de dispositivos que podemos conocer usando esta aplicación, tales como modelo, firmware, fecha de fabricación, tamaño de pantalla, último reinicio. Nivel, estado, temperatura y voltaje de la batería. Operador de red, IMEI, ID de celda, intensidad de la señal, ancho de banda, entre otras muchas más cómo lo que hoy te contamos que son los códigos secretos con los que acceder a funciones bloqueadas y ocultas en Android.

Una vez descargada la aplicación podemos acceder al listado de códigos GSM disponibles para nuestro teléfono móvil.

Entra en la aplicación.

Entre las opciones disponibles, busca en la pestaña superior la opción “Secret Codes ”

” En esta encontrarás toda la información correspondiente a la configuración, ordenada por categorías.

Entre las que encontramos los menús ocultos, opciones de la operadora, así como del calendario entre otras.

Pero aunque PhoNetInfo nos muestre una amplia lista de opciones disponibles en nuestro móvil que funcionen, dependerá de la versión del móvil, de los operadores o del país de venta del teléfono, pues algunos de estos códigos no son universales y están creados de forma exclusiva. Si, por el contrario, el código es correcto se activará inmediatamente después de teclear el último de los caracteres de este. Recuerda, que para probarlos debes salir de a la app, por lo que, si quieres introducir la secuencia de dígitos, tendrás que memorizar o hacer una captura de pantalla, para más tarde pulsar todos los dígitos a través del teclado en la aplicación del teléfono.

Uno de los códigos GSM más usados y que funciona en todos los terminales es el que nos muestra el IMEI en la pantalla. Pulsando en el teclado de nuestro teléfono *#06#, podemos ver las 15 cifras que lo componen. Este número único es de gran ayuda y valor. Nos puede ser gran ayuda a la hora de localizar nuestro teléfono en caso de robo, bloquearlo de forma remota o para realizar trámites a través del servicio técnico oficial del fabricante.