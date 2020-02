A pesar de que son casi dos mil millones de páginas web las existentes en la red, todavía quedan muchos nombres de dominios libres para ser explotados por los usuarios. Porque además cada nombre puede tener distintas variantes gracias a las extensiones de estas páginas web pertenecientes a los dominios de cada país o región. Pues bien, ahora puedes consultar en cualquier momento si hay alguno de estos dominios disponible desde tu móvil. Todo gracias a una app que te traemos hoy y que es realmente sencilla de utilizar para saber en todo momento si ese dominio en el que pensamos está disponible.

Accede a todos los dominios desde una misma app

Para saber si un dominio está ocupado no hace falta ir visitando uno a uno con nuestro navegado de Internet. Además esto no es garantía de que ese dominio vaya a estar disponible, por lo que lo mejor es utilizar una app como la que os proponemos hoy, que está precisamente especializada en decirnos si ese dominio está disponible o no. Para ello lo que tenemos que hacer es dirigirnos al Google Play Store y buscar una app llamada Buscar Dominios Disponibles - Domain Checker App que como su nombre indica está desarrollada para poder encontrar cuáles son los dominios disponibles en la actualidad. También podemos encontrar una app similar para iOS.

Comprobando un dominio | Elías Sierra

Una vez que la instalamos solo tenemos que introducir el nombre del dominio que nos gustaría conocer, para ver automáticamente si este se encuentra disponible o no. Para ello al hacerlo veremos cómo aparece al lado del dominio un signo de “visto” en color verde que nos dice que ese dominio está disponible. En el caso contrario veremos que aparece un aspa de color rojo en el lateral del dominio. De esta manera sabemos en tiempo real si el dominio aún está o no disponible. Además tenemos la posibilidad de ir haciendo una lista de dominios favoritos, para poder ir consultando periódicamente si estos dominios siguen disponibles o si han sido asignados finalmente.

Algo que hace mucho más sencillo su uso y que nos ayuda a no tener que estar introduciendo varias veces los dominios que queremos consultar. Así que podemos saber en un momento son nuestra lista de dominios favoritos cómo han evolucionado estos y si están o no disponibles aún. Así que no puede ser más fácil estar enterado de cuáles son los dominios que podemos intentar obtener y cuáles debemos descartar definitivamente con esta sencilla app, diseñada específicamente para que precisamente sea más fácil poder saber cuál es el dominio ideal en cada momento. Y da lo mismo que se trate de un dominio .com .es .eu o el que sea, sobre todo vas a tener información inmediata sobre la disponibilidad de todos estos dominios. Y lo que es mejor, siempre desde la comodidad que nos aporta nuestro teléfono móvil o tableta.