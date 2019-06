Cómo saber donde has aparcado el coche gracias a Google Maps

Si alguna vez has vagado alrededor de un parking sin concierto ni rumbo fijo, seguramente se te haya olvidado dónde has aparcado el coche. Tranquilo, no es algo que suele ocurrirte solo a ti, sino que muchos conductores alguna vez se han enfrentado a este problema. Si quieres evitar tener que ir con el brazo en alto pulsando el botón para abrir el coche y reconocer rápidamente dónde está tu vehículo, puedes hacer uso de una de las funciones más desconocidas de Google Maps pero, a la vez, más útiles, recordar dónde has aparcado el coche.

No es una nueva característica, pero es una opción escondida de la que podemos beneficiarnos todos, independientemente de si estamos usando un iPhone, o de si nuestro teléfono funciona con Android. Por supuesto, para lograrlo es condición fundamental tener la app de Google Maps instalada. Cómo recordar dónde has aparcado en iOS.

Lo primero que tienes que hacer es habilitar la localización del Smartphone desde el centro de control del iPhone.

Abre Google Maps y, una vez que hayas aparcado, pulsa sobre el botón azul que revela tu ubicación en el mapa.

Selecciona la opción Definir como ubicación de coche aparcado

La funciónen iOS | Tecnoxplora

Ahora Google Maps muestra el lugar de estacionamiento hasta que se elimine pulsando "borrar" o cuando se establece una nueva ubicación. Para encontrar dónde has aparcado el coche, puedes pulsar sobre la parte inferior de la pantalla en la opción “Aparcamiento guardado” y seleccionar “Mostrar en el mapa”. Si deseas mostrar la ubicación de estacionamiento después de que hayas buscado otro lugar en el mapa, deberás borrar los resultados de la primera búsqueda primera pulsando la "X" en la barra de búsqueda.

También puedes configurar las notificaciones del iPhone para que el móvil te guíe hasta tu coche. Lo puedes conseguir pulsando el menú en la esquina superior izquierda de la pantalla y entrando a "Configuración", luego en "Notificaciones" y seleccionando las ubicaciones guardadas donde has aparcado. Cómo recordar dónde has aparcado en Android. El proceso para saber dónde has aparcado el coche en Android no es demasiado diferente, por no decir que es idéntico.

Una vez más, lo primero es habilitar la localización del Smartphone desde el menú desplegable supeior de tu teléfono.

Abre Google Maps y, una vez que hayas aparcado, pulsa sobre el botón azul que revela tu ubicación en el mapa.

Selecciona la opción Guardar ubicación del coche aparcado

La función en Android | Tecnoxplora

La peculiaridad de Android es que también puedes mover tu lugar de estacionamiento pulsando la barra de búsqueda, y luego seleccionando la nueva ubicación de aparcamiento. En este momento simplemente debes pulsar sobre la opción de "Cambiar ubicación". También se pueden añadir notas, como en que planta del parking se encuentra el coche, pulsando sobre el menú de "información"

Para encontrar dónde has aparcado el coche en Android, pulsa sobre la barra de búsqueda y, en las primeras sugerencias, aparecerá “¿Dónde está mi coche?”. Al elegir esta opción la ubicación de tu vehículo aparecerá en el mapa, pudiendo recibir indicaciones para llegar hasta él.