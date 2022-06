Cómo saber si un contacto te han bloqueado en iMessage

Las aplicaciones de mensajería instantánea sirven para conectar e interactuar más rápido con nuestros contactos. Pero también permiten bloquear a las personas molestas o con las que no queremos contacto sin necesidad de borrar su contacto. Puede que escribamos a alguien y no recibamos respuesta, esto puede ser entre otras cosas porque nos haya bloqueado.

Cómo saber si nos han bloqueado en iMessage

Los usuarios de Apple conocen esta app que permite compartir mensajes de texto, reacciones, actualizaciones de estamos o compartir medios entre otros, con cualquier usuario de cualquier dispositivo de la compañía. Cuando nos enfrentamos a situaciones molestas, como mensajes indeseados o interacciones que no queremos llevar a cabo con otros usuarios tenemos la posibilidad de cortar por lo sano y bloquear a los contactos molestos. Sin necesidad de mediar una palabra y evitando todos tipo de confrontación. Algo que sólo sabrá la persona que te que ha bloqueado ya que no deja rastro, a no ser que sepamos buscar.

Mensajes en imessage | TecnoXplora

La app se basa sobre todo en la total privacidad de los usuarios por lo que si bloqueamos o nos bloquean no recibiremos ningún tipo de notificación ni nada nos hace pensar que puede haber sucedido. Pero existen formas de detectar si hemos sido bloqueados. La verificación de entrega de los mensajes nos indica si estos han llegado a su destinatario. No tener confirmación de entrega no es señal inequívoca de que nos han bloqueado ya que existe la posibilidad de desactivar esta opción.

Si no tenemos confirmación de la entrega en un determinado contacto, puede deberse a demás del ejemplo anterior a problemas con la conexión. Por lo que debemos comprobar si los mensajes enviados a otros destinatarios han llegado a su destino. Si es así y los de un determinado contacto no, debemos pensar que hemos sido bloqueados. Si nuestro contacto tiene desactivadas las notificaciones o tiene activado el modo focus no podrá recibir nuestros mensajes, en este supuesto recibiremos un mensaje en el que puede leerse “(contacto) tiene las notificaciones silenciadas” y junto a la notificación aparece el icono de la luna. Si esto no sucede, probamente nos han bloqueado

Las burbujas pueden darnos pistas muy valiosas para saber si hemos sido bloqueados. Mientras enviamos un mensaje a otro usuario la burbuja se vuelve verde. Una vez enviado vuelve a su estado original hasta el siguiente mensaje. Aunque nos hayan bloqueado podemos seguir enviando mensajes a dicho contacto, lo único que esto no llegarán jamás a su destino. Si alguien nos bloquea veremos como la burbuja se mostrará en verde, aunque no estemos enviando ningún mensaje. Pero si quieres salir de dudas, no hay nada como intentar llamar al número en cuestión, si hemos sigo bloqueados por el propietario no podremos comunicar con este. Aunque no hay por qué ser mal pensados y podemos probar a llamar desde otro número, si obtiene el mismo resultado puede tratarse de un problema técnico o simplemente esta fuera de cobertura. Aunque si nos responde podemos aprovechar para tratar de solucionar el problema con la persona en cuestión.