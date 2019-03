Cómo recuperar mensajes borrados de contactos bloqueados en WhatsApp

Ante la pregunta de si es posible recuperar conversaciones de contactos bloqueados en WhatsApp, que seguramente te has hecho alguna vez, la respuesta es sí. En este tutorial en vídeo te explicamos cómo hacerlo.

La mensajería móvil gratuita e instantánea ha supuesto una revolución en el mundo de las comunicaciones: ahora es posible comunicarse con cualquier persona sin importar el país en el que se encuentre y de manera rápida, sencilla y sin ningún costo. Sin embargo, no todo son ventajas y puede que estemos y puede que no arrepintamos de mandar o eliminar algún mensaje. Además, WhatsApp nos da la opción de bloquear a esos contactos de los que ya no queremos saber más.

No es extraño que "tras eliminar una conversación desagradable" bloqueemos a la persona con la que la hemos mantenido. En ese momento queremos olvidar tanto los mensajes como al contacto, y esta nos parece la mejor opción. No obstante, tampoco es un hecho aislado que, una vez pasado el enfado y pensando con mente fría, lleguemos a la conclusión de que guardar esa conversación pondría haber sido muy útil.

A diferencia de lo que se suele creer, recuperar esos mensajes es posible y en este videotutorial te explicamos el sencillo procedimiento que debes seguir para conseguirlo. Así mismo, el contacto al que tienes bloqueado no tiene por qué enterarse, de la misma manera que no es necesario descargar ninguna aplicación poco común o registrase en ningún sitio.

Este sencillo truco puede resultar muy útil, pues pocas veces se ofrece la opción de una segunda oportunidad. En caliente es muy común hacer o decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Gracias a este vídeo, además de eliminar los mensajes que nunca quisiste mandar, podrás recuperar de WhatsApp las conversaciones que nunca quisiste borrar.

