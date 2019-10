Las notas de voz son de los contenidos más importantes y populares dentro de la app de mensajería. Hasta el punto de que muchos usuarios prefieren comunicarse a través de ellos en lugar de llamarse con una llamada tradicional. Es una manera sencilla y asíncrona de comunicarse que cada vez da más juego. Pues bien, seguramente hayas escuchado ya muchas notas de voz, en todos los entornos posibles, y te habrás familiarizado con las distintas formas que tenemos de gestionarlas mientras las escuchamos.

Una de las más interesantes que hemos conocido últimamente es la que nos permite escuchar todas las notas de voz que no hemos escuchado aún sin pausas, sin tener que estar pulsando sobre el botón de reproducir en cada una de ellas, como era habitual. Pues bien, hay una forma muy cómoda de poder pausar una nota de voz sin tocar el teléfono según qué veces, os contamos cómo hacerlo.

Así puedes detener la reproducción sin tocar el teléfono

Como decíamos, lo más normal es que hayas escuchado notas de voz en multitud de lugares diferentes. Y como ya sabemos, no siempre es un buen momento para escucharlas con el altavoz del teléfono. O puede ser un buen momento que se torna en inoportuno porque entra alguna persona en la sala o se acerca a nosotros, y no debería escuchar nada. En esos casos, lo que podemos hacer es pausar al instante la nota de voz sin necesidad tan siquiera de tocar el teléfono. Esto es posible gracias a una función nativa de la app, que está orientada a reproducir las notas de voz en el oído.

WhatsApp | Economía Digital

Para pausar la reproducción de la nota de voz, lo única que debemos hacer es acercar la mano a la parte superior del teléfono, o pasarla por delante al estilo Obi Wan en La Guerra de las Galaxias. Al hacer esto, estamos tapando la “visión” del sensor de proximidad del teléfono, y la reproducción se pausa automáticamente. Este sensor junto con otros del teléfono calcula si nos estamos acercando el teléfono a la oreja, y activan la reproducción a través del altavoz superior, el que normalmente utilizamos para escuchar las llamadas de voz. Por tanto, si tienes el teléfono encima de la mesa y quieres que se detenga la reproducción de la nota de voz sin tan siquiera tener que mirar al teléfono, pasa la mano y se detendrá al instante.

Como veis no hay manera más sencilla de poder pausar una nota de voz que esta, y aunque sea un método que no ha sido expresamente creado para estas situaciones, sin duda le va como anillo al dedo. A veces son tantos los mensajes de voz que recibimos, que no siempre es el mejor momento para escucharlos, y desde luego esta es sin duda la mejor forma de dejar para más adelante la escucha de las notas de voz. Hay mucho que hacer por delante para WhatsApp, pero desde luego que cada vez es más sencillo gestionar las notas de voz, una de las maneras más rápidas y sencillas de comunicarse hoy en día.