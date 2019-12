Las fechas navideñas cada vez se alargan más, empiezan antes y tenemos más comidas de empresa, de amigos, de familia... Y en muchas de esas reuniones se ha impuesto la moda de la entrega de regalos, ya sean los clásicos de Reyes Magos para tus familiares o el amigo invisible entre los compañeros de trabajo.

Con el lío de fechas, de distintos tipos de regalos, de envoltorios, el cálculo del gasto para que no se nos vaya de las manos y lo suframos en enero y demás contingencias de las fiestas navideñas, se hace indispensable que alguien nos eche una mano para organizar nuestra lista de regalos.

O también puede suceder que tus familiares te pidan información sobre tus gustos para saber qué regalarte y que no vayas al día siguiente con la tienda y el ticket a pedir la devolución. Para todos estos problemas hay diferentes aplicaciones que nos servirán para que todo salga bien y los Reyes Magos lleguen a tiempo y acierten.

Wream | Wream

Christmas Gift List

Esta es una de las aplicaciones más populares y de las que mejor servicio nos van a hacer. Es muy completa y sencilla de manejar. Podrás hacer una lista de gente a la que vas a tener que hacer que hacer un regalo y, a partir de ahí, personalizar su perfil. El dinero que te quieres gastar, la lista de posibles regalos y hacer un seguimiento de cómo van tus compras para cada uno de ellos. Además te permite controlar el gasto total, para que sepas en un vistazo cuánto dinero te estás dejando en conjunto.

Wream

Esta aplicación nos va a servir para no tener que ir a descambiar calcetines el día después de recibir el regalo. Si te van a regalar amigos, familiares, primos lejanos… Mejor será que acierten. Aunque muchas veces puedes descambiar los regalos que no te gustan, es mejor acertar a la primera y esta aplicación está pensada para eso.

Con Wream podrás hacer una lista de deseos con los regalos que quieres que te hagan, además podrás hasta incluir la URL de la tienda donde lo venden para que ya sólo tengan que hacer clic y pagar. Es muy útil también para conocer los deseos de los demás. Si toda tu familia hace su lista y la comparte con los demás, será más fácil elegir bien los regalos y que nadie se lleve una decepción al desenvolverlos.

Amigo Invisible 22

El sorteo del amigo invisible es amado por muchos y odiado por todos. Y organizarlo no siempre es fácil: no siempre vais a coincidir todos en un mismo lugar y sacar un papelito de una bolsa con todos los nombres escritos. Lo más fácil es, a día de hoy, apostar por una aplicación que se encargue de organizar el sorteo y que no tengamos que elegir una hora o una fecha exacta para quedar y hacerlo. Además, si tienes varios sorteos será más fácil que nunca poder acudir a todos.

Con Amigo Invisible 22 podrás organizarlo de forma rápida y sencilla y sin tener que estar detrás de la gente para que coja un papelito o se reúna un día concreto. Crea un grupo, pon las condiciones de precio máximo y mínimo y el día que se entregarán los regalos. Después añade contactos y, cuando estén todos unidos, el sorteo se realizará de forma automática y a cada uno de los participantes les llegará un correo con el nombre de la persona a la que tendrán que hacer un regalo.