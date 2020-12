Cómo organizar el amigo invisible desde tu móvil y compartirlo en WhatsApp

Este año en el que tenemos que dejar de lado muchas de las tradiciones de la Navidad como los mercadillos navideños, el encendido de las luces o las Cabalgatas de Reyes, no nos puede faltar otra de las tradiciones más extendidas de estas fiestas, el amigo invisible.Son muchas las personas a las que tenemos que regalar, por lo que una forma de simplificar y ahorrar en las compras navideñas es hacer el amigo invisible. En el colegio, el trabajo, los amigos o la familia, es una manera fácil y cómoda de pasarlo bien intentando descubrir a quién le hemos tocado y que nos regalará. Dar pistas de lo que queremos que nos regalen y escuchar las sugerencias para poder hacer el regalo perfecto.

El juego consiste en sortear quién regala a quién, de forma aleatoria, en el pasado nos reuníamos, escribíamos los nombres en unos papelitos e íbamos sacándolos uno a uno de una bolsa o cuenco, esperando que no nos toque regalarnos a nosotros mismos, algo que cuando pasa nos obliga a repetir el sorteo tantas veces como sea necesario. Con la llegada de la tecnología, ya no sólo no hace falta juntarse para hacer el sorteo ya no hará falta repetir el sorteo. Con las aplicaciones móviles tan sólo hace falta añadir a los participantes y esta se encargará de asignarnos un candidato. Existen multitud de estas en las apps Store tanto para Android como para iOS, como por ejemplo Secret Santa Online, una aplicación que nos ayuda a llevar a cabo el sorteo del amigo invisible.

Descubriendo quién nos ha tocado | Tecnoexplora

Cómo funciona Secret Santa Online

Este tipo de aplicaciones suele ser popular por la facilidad y rapidez para realizar el sorteo, con ella te aseguras de no tener nombres repetidos y no sacar nuestro propio "papel." Además, podemos realizar el sorteo con amigos y familiares que se encuentren lejos. Para comenzar el sorteo sigue los siguientes pasos:

Descarga e instala la aplicación en tu teléfono móvil.

Una vez hecho crea un sorteo añadiendo a las personas que van a participar, incluyéndote a ti mismo.

A continuación, tienes que enviarle a cada uno su amigo invisible. Para ello, pulsa sobre el nombre y elige a través de que ampliación quieres que les llegue, a través de WhatsApp, email, Facebook, Messenger, Instagram entre otros.

entre otros. A cada uno de los participantes les llegará un link, al pulsar sobre él nos revela el nombre de la persona a la que te tenemos que hacer un regalo.

También puedes averiguar quién te ha tocado, usando el código que nos llega junto al enlace en la aplicación. Pulsando sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior de la pantalla. De ese modo nos parecerá el nombre del afortunado.

Descubre quien te ha tocado | TecnoXplora

No hace falta que el resto de los participantes en el sorteo tengan instalada la aplicación, tan sólo les bastará con usar el link que han recibido para saber a quién regalar. Tan sólo nos queda fijar el día en que vamos a descubrir el juego y disfrutar de la compañía y los regalos.