Cómo mostrar los limites de velocidad en Waze

Las aplicaciones de GPS se han convertido en nuestros compañeros inseparables cada vez que nos montamos en coche. Ya sea para guiarnos a cualquier lugar al que queremos ir y no sabemos llegar. O en nuestros trayectos diarios, para evitar los atascos y que nos guíe en la mejor de las rutas. Una de las más populares es Waze y ahora además podemos ver los límites de velocidad de la vía por la circulamos y esto evita problemas.

Si quieres saber a qué velocidad circulas y evitar multas activas esta opción

A menudo cuando vamos conduciendo podemos perder la perspectiva de la velocidad a la circulamos y esto puede resultar peligroso. No solo porque aumentan las posibilidades de sufrir un accidente, también por el riesgo de ser multados. Aunque la presencia de radares debe estar señalizada, no siempre somos conscientes de que nos encontramos en un tramo vigilado por radar, y es por ello que debemos controlar la velocidad real a la que circulamos. Ya que no siempre se corresponde con la que marca el salpicadero de nuestro coche.

mostrando el velocimetro | TecnoXplora

Si quieres saber a qué velocidad circulan y si estás sobrepasando el límite de la vía te aconsejo que abras la aplicación de navegación GPS y sigas los siguientes pasos.

y sigas los siguientes pasos. Entra en los ajustes de la aplicación y selecciona “alertas y avisos”

A continuación, busca la opción “velocímetro”

Entre las opciones disponibles encontramos “ mostrar en el mapa”

Ahora debemos presionar sobre “mostrar límite de velocidad siempre”

Habilita esta opción para que siempre esté visible, en la pantalla principal la velocidad.

A partir de este momento, en la pantalla de navegación tendremos a la vista la velocidad a la que circulamos y nos avisará si la sobrepasamos.

Esta opción desde hace tiempo está disponible en Google Maps. Ambas aplicaciones pertenecen al mismo desarrollador, pero siguen conviviendo de forma independiente. Aunque con el paso del tiempo ambas comparten características y funciones. A través de Waze además podemos ver las alertas y mensajes de aviso que otros usuarios han ido incluyendo en esta. Así la información está actualizada casi en tiempo real. Ya sea una avería de un vehículo, una retención o la presencia de radares móviles en la zona.

Aunque cabe recordar que debemos ser responsables en el uso de este tipo de aplicaciones ya que la causa más común de los accidentes son las distracciones al volante. Por lo que no debemos manipular el teléfono móvil mientras conducimos. Además de ser sancionado por la ley es algo que pone en riesgo no solo a nosotros, sino al resto de usuarios de la vía. Además de este truco la aplicación incluye otra serie de trucos con los que mejorar la experiencia de usuario, como escuchar las la indicaciones con nuestra propia voz, encontrar la gasolinera más barata en nuestro recorrido, mostrar los mapas en 3D o incluso algunos trucos para maximizar el uso de la batería cuando usamos la aplicación. Todos estos ajustes, nos hacen la conducción mucho más fácil y segura.