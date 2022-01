Cómo mejorar las fotos que hace tu móvil con Adobe Lightroom

En el pasado Adobe era conocida en el mundo profesional por su paquete de programas para la edición y el diseño gráfico. Pero con el paso del tiempo ha sabido adaptarse a las circunstancias y ha expandido su uso también al teléfono móvil. Son muchas las aplicaciones para móvil las que el desarrollador de software ha puesto a nuestra disposición, como es el caso de Adobe Lightroom. A continuación, te contamos todo lo que podemos hacer con esta potente herramienta de edición de imagen.

Mejora tus fotos con adobe Lighroom

Nuestros teléfonos móviles si han convertido en frecuentes testigos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. La facilidad de uso y la no necesidad de revelar las fotos que realizamos para verlas, ha hecho que este sistema de captura de imagen triunfe en todo el mundo. Pero esto no quiere decir que todas las fotos que hagamos sean de calidad y que no necesitemos mejorarlas. Son muchas las opciones que tenemos para este propósito, desde usar el editor de imágenes de Google Fotos a descargar cualquier app de la tienda de aplicaciones. Pero si realmente queremos hacer una edición profesional y de calidad lo mejor es utilizar esta potente herramienta de Adobe, disponible tanto en iOS como en Android.

Una de las grandes ventajas de la versión móvil de la aplicación es que podemos usar la app en cualquier momento y editar nuestras fotos de forma profesional sin necesidad de estar frente a la pantalla del ordenador, aunque es cierto que lo haremos en unas proporciones mucho más reducidas. Si no tenemos conocimientos en fotografía y queremos retocar nuestras imágenes de forma intuitiva lo primero que debemos pensar es el efecto visual que queremos conseguir y a partir de ahí hacer uso de sus funciones.

Usa el pincel corrector para editar la imagen | TecnoXplora

La app nos ofrece una gran selección de ajustes, desde los que podemos recortar, enderezar, girar o voltear la imagen, hasta aquellos con los que podemos corregir la aparición de efectos de luz. Multitud de efectos y retoques con los que podemos jugar. Pero si queremos realmente darles el mejor aspecto a nuestras imágenes. Lo mejor es centrarse en algunos aspectos claves.

Uno de los problemas más habituales a la hora de tomar nuestras imágenes es la aparición de halos verdes o púrpuras de los bordes, suelen aparecer al igual que los problemas con las líneas convergentes por la mala sujeción que hacemos del teléfono. Un problema que es fácil de solucionar. Para eliminar los halos, usaremos el ajuste “corrección de lente” “óptica” y para eliminar la distorsión usaremos corrección de lente.

Usar las curvas nos proporciona los mejores resultados | TecnoXplora

En ocasiones nos encontramos con que las lentes de nuestro teléfono móvil tienden ha hacer fotos lavadas carentes de contraste o incluso algo quemadas. Para corregir esto y podemos hacer uso del histograma. Es el encargado de medir la luminosidad de nuestras fotos. Para acceder toca en “opciones de visualización” en la esquina superior derecha de la pantalla en el menú hamburguesa y por último en “mostrar histograma”. Haciendo uso de este, podemos corregir la luminosidad de la imagen, teniendo en cuenta de que si este se encuentra más concentrado en la izquierda tendremos una imagen subexpuesta o falta de luz y por el contrario si se acerca más a la derecha tendremos una imagen sobrexpuesta o quemada con el exceso de luz.

Pero para darle el toque definitivo tenemos que ajustar dos parámetros en concreto, que son el brillo y el contraste. Con estos conseguimos el resultado que estamos esperando, ya sea imágenes luminosas llenas de color o todo lo contrario. Con la herramienta curvas conseguimos el equilibrio entre luces y sombras que le dará el mejor aspecto a nuestras fotos.