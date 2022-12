Cómo localizar tu móvil sin tener un smartwatch y aunque esté silenciado

El dispositivo móvil se ha vuelto un objeto indispensable para la mayoría de las personas. De hecho, seguramente, de vez en cuando, olvides la cartera en casa, pero nunca el teléfono. Aunque lo lleves a todas partes, el móvil es un objeto propenso a perderse. Existe una forma para encontrarlo enseguida a través de un smartwatch.

Si no dispones de este gadget, no te preocupes porque existe otra manera más sencilla con el que puedes encontrarlo, incluso aunque no tengas la localización activa. A continuación, te explicamos cómo ubicarlo.

Para aprovechar esta ventaja, debes tener activa una función dentro de los ajustes del móvil para que una vez que lo pierdas puedas encontrarlo con facilidad. Primero debes entrar en los "Ajustes" de tu dispositivo y buscar la categoría de "Google". Una vez que estés dentro selecciona la opción de "Localizar mi dispositivo" y actívalo si no aparece activada por defecto. De esta forma, cuando pierdas el teléfono podrás usar este truco para recuperarlo.

Ubicación iPhone | Jorge Salvador (Unplash)

Una vez que actives esta opción y si pierdes el móvil debes entrar en este link e iniciar sesión con el usuario y contraseña de tu cuenta de Google. Así podrás ver la ubicación aproximada de tu móvil y podrás seleccionar una de las opciones disponibles. La más común es la de "Encontrar el dispositivo". Cuando selecciones esta opción, tu móvil comenzará a sonar durante 5 minutos para que puedas encontrarlo con más facilidad.

Si crees que no volverás a recuperarlo, no te preocupes, porque podrás bloquearlo de forma remota y recuperar parte de tus datos desde tu cuenta de Google. Una vez que descargues la mayor parte de tus documentos, podrás borrar los datos para que nadie pueda acceder a tu información personal.