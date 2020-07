Cómo llevar todas tus tarjetas de fidelización o regalo en tu móvil Android

Si algo hace la tecnología por nosotros es que tengamos una vida más sencilla en muchos, aspectos, a pesar de que a veces haya que pagar un cierto peaje relacionado con la privacidad. En cualquier caso, la realidad es que muchas cosas que antes eran algo difíciles de llevar en el día a día ahora se pueden comprimir en la pantalla de nuestro teléfono. Es el caso de las tarjetas de crédito o débito, que podemos acumular en nuestro teléfono de manera sencilla, aunque sean varias las que tengamos. Lo mismo ocurre con las tarjetas de fidelización y de regalo, esas que se acumulan en bolsos y carteras, y que por pura pereza dejamos de utilizar por no llevarlas todas encima. Algo que ya no es necesario con herramientas como Google Pay, la app de pagos de Google que no solo permite llevar las tarjetas de pago, sino también las de fidelización y regalo.

Añade fácilmente tus tarjetas de fidelización o pago

Como sabéis, son muchos los establecimientos que ofrecen programas de fidelización, que se suelen traducir en tarjetas físicas que llevan un código de barras asociado a nuestra cuenta dentro de ese programa. Presentando estas tarjetas con cada compra podemos disfrutar de descuentos adicionales. El problema en este caso es tener que llevar todas las tarjetas de las que somos titulares encima, algo que no nos va a costar nada si las tenemos dentro de nuestro móvil. Pues bien, para ello lo que debemos hacer es instalar Google Pay en nuestro teléfono Android, descargándola desde la Play Store de Google.

Registrando la tarjeta de fidelización de Decathlon | Tecnoxplora

Una vez instalada e identificados con nuestra cuenta de Google, es el momento de añadir nuevas tarjetas de fidelización o de regalo, tal, por lo que no estamos hablando de tarjetas bancarias, sino de las asociadas a un determinado comercio. Para ello pulsamos sobre la sección de “Pases” que tenemos en la parte inferior derecha. Al hacerlo veremos una nueva pantalla donde hay un botón principal de “+Pase” que es el que nos permite añadir las distintas tarjetas de este tipo.

Ten cerca el código de barras o número de socio

Una vez que pulsamos sobre este botón, se abrirá un nuevo menú con la cámara de fotos y un recuadro donde debemos encajar el código de barras de la tarjeta de fidelización. De esta forma el teléfono identificará de inmediato la tarjeta y la añadirá a la lista de las disponibles, mostrándose generalmente con el logotipo e imagen del comercio. También se puede “añadir manualmente” con el botón que hay debajo. Este caso es el indicado cuando no tenemos a mano el código de barras, y solo podemos acceder al número de socio, que es el que debemos introducir manualmente para que Google Pay cree el código de barras correspondiente a este programa de fidelización. En el caso de las tarjetas regalo el proceso es exactamente el mismo, la diferencia es que en lugar de “Programa de fidelización” al elegir el nuevo pase, debemos elegir “Tarjeta regalo” de las que de momento están admitidas, las de El Corte Inglés y Zara.