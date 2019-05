Cómo leer los datos de tu DNI electrónico desde el móvil

En los últimos años el Documento Nacional de Identidad ha ido recibiendo sucesivas mejoras en su formato. La más trascendente sin duda es la que ha integrado en este documento un chip NFC que contiene todos nuestros datos y también certificados electrónicos. Un chip que permite identificarse en Internet de la misma forma que si estuviéramos enseñando la tarjeta de forma física. Ahora os contamos la manera en que es posible leer todos los datos de nuestro DNIe desde el móvil, gracias siempre a la conectividad NFC con la que cuenta este documento de identidad y nuestros smartphones.

Comprueba los datos de tu DNIe desde el móvil

El Documento Nacional de Identidad se ha convertido en un elemento imprescindible para poder realizar numerosos trámites con las administraciones a través de Internet. Antiguamente cuando el DNI todavía no era electrónico, debíamos obtener un certificado digital en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o bien una clave o referencia para poder identificarnos en las distintas administraciones públicas. Ahora eso no es necesario si contamos con un lector de DNI, que por cierto, ahora también lo puede ser nuestro móvil, aunque eso es algo que os contaremos otro día.

DNIe 3.0 | FNMT

En cualquier caso si queréis comprobar los datos que hay grabados sobre vosotros en el DNI electrónico, es posible conocerlos directamente desde el móvil. Y todo gracias a la conectividad NFC con la que cuentan tanto el DNIe o 3.0 como el smarpthone. No todos los smartphones cuentan con conectividad de este tipo. Es la misma que se utiliza para comprar con el móvil en miles de tiendas, por lo que si habitualmente lo haces, lo más normal es que puedas utilizar la app que os traemos a continuación. Esta se puede descargar desde la Play Store de Google, la tienda de apps para los móviles Android. En ella podemos encontrar una app llamada Ejemplo DNIe Lectura Datos, que ha sido desarrollada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por lo que tiene carácter oficial, ya que es este mismo organismo el que expide los certificados digitales y quien gestiona estos posteriormente. Una vez descargada la app, lo que debemos hacer tras ejecutarla es introducir el código CAN, que son los números que aparecen en el frontal del DNie, y que esta app se preocupará de que seamos capaces de ubicar fácilmente en la tarjeta. Una vez que se ha introducido el CAN, podemos comenzar a leer el contenido del DNIe.

Solo tenemos que acercarlo a la espalda de nuestro móvil y esperar a que una señal acústica o pequeña vibración nos avise de que la lectura de los datos están en marcha tras haberse sincronizado la comunicación entre ambos dispositivos. Una vez que se ha culminado la comunicación, esta app nos mostrará diferentes datos contenidos en nuestro DNIe. Como son los datos públicos, como el nombre y apellidos, los datos privados, como es nuestra dirección, los datos de filiación o nuestra foto a todo color. También podemos ver la firma manuscrita almacenada en el DNIe, Una herramienta que solo es la punta del Iceberg de lo que supondrá la relación de nuestro móvil con el DNIe en el futuro.