Cómo hacerte fotos de carnet con tu propio móvil

Existen distintas posibilidades para realizar fotografías tamaño carnet o pasaporte, o cualquier otro formato que necesites según el país que te requiera los documentos. En el vídeo te explicamos una opción muy sencilla, que podrás repetir cuantas veces sea necesario. Coge tu teléfono móvil y no pares hasta que obtengas una foto que te guste. El número de disparos es ilimitado ¡y de forma totalmente gratuita!

No tendrás que acudir a un fotógrafo ni pagar por fotos que no volverás a utilizar, ya sea porque las has perdido o porque ha pasado tanto tiempo que ni te reconoces en ellas. Olvídate de volverte loco buscando algún fotomatón, coge tu teléfono móvil y ponte manos a la obra. Después, sólo tienes que buscar una impresora y listo.

Hacerte una foto para renovarte el Documento Nacional de Identidad o para matricularte en un nuevo curso puede ser una tarea inoportuna. Dejamos las cosas para última hora y tenemos todos los papeles necesarios para cumplimentar la solicitud, menos la dichosa fotografía. No te preocupes, si tienes un teléfono móvil cerca sólo te llevará unos minutos hacerte tu foto en tamaño carnet. Te lo explicamos en este tutorial.

Además, no se trata sólo de hacerte una fotografía cualquiera. Siguiendo este tutorial te proponemos la manera de adaptarla al formato que necesites. También contarás con una serie de herramientas que te ayudarán a que tu fotografía tenga el efecto y resultado deseado mediante ajustes en la iluminación o el contraste. Así conseguirás una auténtica fotografía tamaño carnet o para el pasaporte desde tu teléfono móvil.

