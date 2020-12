Cómo hacer colecciones de fotos en Instagram

Desde el lanzamiento de la red social ha ido incorporando nuevas funciones, aunque la que te vamos a contar hoy no es nueva es una de las funciones que pasa desapercibida para un gran número de los usuarios de esta red social. La mayoría de las veces sucede que no se usan por el desconocimiento de todas las posibilidades y ventajas que estas nos ofrecen.

Una de estas funciones son las colecciones, con ellas podemos guardar todas aquellas publicaciones de otros usuarios que llamen nuestra atención o queramos conservar para revisar en otro momento. De este modo no sólo podemos guardarlas, sino que podemos crear varias y organizarlas como queramos, con el fin de tenerlas siempre disponibles y encontrarlas rápidamente. Gracias a estas olvídate de hacer capturas de pantalla para conservar las imagines. A continuación, te contamos como crear y administrar las colecciones que crees es Instagram.

Crear colecciones

Te sorprenderá lo fácil que es crear y utilizar las colecciones en Instagram, aunque no sea una de las funciones más conocidas, en cuanto la descubras será de las que más uses, no sólo por lo fácil que resulta usarla sino por su utilidad.

Para comenzar una colección entra en Instagram

Selecciona la publicación que quieras almacenar

En la parte inferior derecha de esta aparece el icono “ guardar ”

” Si pulsamos sobre este una vez, la publicación se almacena en guardados

Pero si mantenemos pulsado el icono nos da opción de crearla a partir de esta publicación

nos da opción de crearla a partir de esta publicación Para ello en la pantalla emergente, asígnale un nombre y pulsa sobre listo

Si ya has creado previamente una colección cuando repitamos el mismo procedimiento sobre otro post la pantalla emergente cambia dándonos la opción de guardar en las ya existente o bien crear nuevas pulsando sobre el “botón más”

Una vez que tengas varias de estas creadas, cada vez que pulsees sobre guardar tendrás la opción de elegir en cuál de las categorías quieres archivar las imágenes.

Editar y administrar colecciones

No sólo puedes añadir nuevas tanto publicaciones como categorías, sino que una vez las creas y guardas el contenido puedes acceder de ellas y ordenarlas o gestionarlas según tus intereses para ello, tienes que ir a “Guardado”. Esta opción la encontrarás una vez entres en tu perfil, tocando sobre los tres puntos en la parte suprior de la pantalla, en el menú desplegable. Aquí podrás encontrar todo aquellos que hayas ido guardando y desde este apartado podrás gestionar todas las imágenes que hayas guardado, pudiendo añadir, eliminar o editar en contenido archivado.

Además del método que ya te hemos contado, también podemos crear nuevas secciones desde este menú, lo haremos pulsando sobre el icono” más” de este modos acedemos al manu “añadir desde” nos aparecen todas las imágenes que hayamos seleccionado pulsando en guardar anteriormente y “siguiente” donde pulsaremos para crear la nueva colección añadiendo del nombre y la foto de portada.

Eliminar colecciones

Al igual que añadimos nuevas secciones también podemos eliminarlas, podemos borrar bien de forma individual las publicaciones que no nos interesan o bien toda la colección al completo. Para eliminar una publicación la seleccionamos al hacerlo podemos de verla nuevo y volver a pulsar en guardar, nos aparecerá un mensaje en el que nos da la opción de eliminarla de una publicación o de todos los lugares en los que ha hemos guardado.

Para eliminar una colección al completo, entra en ella y pulsa sobre los tres iconos en la parte superior de la pantalla, después pulsa sobre editar colección, desde aquí no solo podemos cambiar el nombre podemos borrarla pulsado sobre “eliminar colección”, ya sólo nos queda pulsar sobre eliminar y se borrará definitivamente la categoría y todo su contenido.