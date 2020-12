Cómo grabar notas de voz guardando la ubicación de nuestro móvil

Las notas de voz se han convertido en uno de nuestros métodos de comunicación más utilizados, ya que con ellas podemos hablar en diferido con la otra persona, o explicarnos mejor que en un mensaje de varias líneas. Y como ocurre con las fotos o vídeos que grabamos, a veces no está de más conocer cuál era la ubicación donde se tomaron las fotos. Algo que es habitual guardar con estos contenidos, pero no tanto con las notas de voz. Pues bien, hoy te proponemos la posibilidad no solo de grabar notas de voz con el móvil, sino también de recordar cuál fue el lugar exacto en el que la grabamos, información que a veces puede ser de mucha utilidad.

¿Cómo se hace?

Pues es muy sencillo, y como ocurre la mayoría de los casos, es algo que se puede solventar con una app. En este caso se trata de una app para Android, llamada [[LINK:EXTERNO|||https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ashishb.voicenotes&hl=en_IE|||VoiceNotes - record ideas with location & time]], y como su propio nombre indica permite añadir a las notas de voz información como la ubicación donde se grabaron. Por tanto tendrás que descargar esta app en tu móvil si quieres disfrutar de esta funcionalidad tan interesante. Normalmente este tipo de notas de voz se guardan sin ningún tipo de información adicional que delante su proveniencia y ni mucho menos el lugar en el que se grabó. Pueden ser muchas razones por las que necesites esta información, y esta app te la facilita.

El funcionamiento es muy sencillo, ya que lo único que debemos hacer es iniciar la app una vez que la hemos instalado, y pulsar sobre el botón rojo con el micrófono para poder empezar la grabación de la nota de audio. La primera vez que lo hagamos debemos activar los permisos tanto de ubicación como del micrófono, o de lo contrario será imposible no solo grabar la nota de voz, sino también guardar la ubicación actual del teléfono. Por tanto una vez que hemos dado los permisos podemos empezar a grabar la nota de voz como lo haríamos con otra app, como por ejemplo con WhatsApp. Una vez que terminamos de hacer la grabación, podemos acceder a todas las notas creadas con la app y guardadas en el móvil.

Lo interesante en este caso es que en este listado de las grabaciones disponibles se integra también la ubicación y lugar exacto en el que se grabó esta nota. Por tanto podemos consultar de un vistazo, tan siquiera abriendo la nota de voz, dónde se grabó esta. Por tanto de esta manera conseguimos tener controlado también este aspecto de la grabación que normalmente no podríamos recordar utilizando otras apps para enviar las notas de voz. Por ejemplo en WhatsApp no queda rastro alguno del lugar donde se ha grabado la nota de voz. Una app que además no pesa demasiado y ocupa poco espacio en la memoria de tu teléfono Android. Eso sí, hay que recordar solo podremos ver la ubicación de la nota de voz desde esta app, ya que la información no se integra por completo en el archivo.