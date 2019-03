Lo único que necesitas para no volver a perder las llaves ni el móvil

Si eres de los que siempre tienen la cabeza en otro sitio y no sabe dónde pone las cosas, en este vídeo te contamos todo lo que necesitas saber para que puedas recuperar los objetos que pierdes.

Seguro que alguna vez has pensado “ojalá existiera un botón al que poder darle y que me diga dónde he puesto las llaves”. Estás de suerte, ya que la

tecnología lo ha hecho posible. En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te desvelamos todos los detalles para que no tengas que volverte loco buscando todos los objetos que extravías.

Este truco puede resultar muy efectivo, sobre todo, en el caso de que quieras recuperar, por ejemplo, tus llaves de casa o las del coche. Pero también puede servirte en aquellos casos en los que no localices tu teléfono móvil. Si eres de esas personas que llevan su smartphone todo el día en modo silencio, esta forma de recuperar los objetos perdidos puede servirte de gran ayuda para localizar tu dispositivo. En este vídeo te contamos cómo puedes hacerlo.

Sigue los pasos que te describimos en el vídeo y recupera tus objetos perdidos en apenas unos segundos. Olvídate de esta forma de los quebraderos de cabeza y localiza al instante dónde se encuentran los objetos que buscas.

