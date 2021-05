Cómo evitar que otros lean tus mensajes de WhatsApp con el móvil bloqueado

Para muchos de nosotros la privacidad es un aspecto capital en el uso de teléfonos. De hecho los sistemas operativos si han crecido en una dirección en los últimos años ha sido precisamente para reforzar este tipo de funcionalidades creadas para proteger a nuestro material personal e intransferible de terceras personas que puedan acceder a él. Una de las apps más vulnerables sin duda es WhatsApp, que contiene miles de mensajes enviados y recibidos de otras personas, y que por norma general suelen aparecer en la pantalla de bloqueo de nuestro teléfono. Hay una forma de evitar que estos mensajes sensibles puedan caer en manos de terceros cuando el teléfono está bloqueado.

Evita que alguien acceda a estos mensajes

La situación a la que nos referimos es bastante común, y es lo que ocurre cuando recibimos un nuevo mensaje de WhatsApp u otra app y este aparece en la pantalla de bloqueo del teléfono. Cuando esto ocurre, cabe la posibilidad que alguien a nuestro alrededor, cuando no estamos delante, coja el teléfono y lea qué pone en ese mensaje, al menos lo que cabe dentro de la previsualización de este. Eso ya es suficiente a veces para ver quién es el remitente del mensaje, y lo que nos está escribiendo. Por tanto si quieres evitar este tipo de situaciones, debes hacer lo siguiente en tu móvil Android.

Evita la información sensible

Básicamente lo que vamos a hacer es que cuando haya un nuevo mensaje de WhatsApp, lo que aparezca en la pantalla de bloqueo sea simplemente el icono de que hay una nueva notificación. Y por supuesto que no aparezca mensaje alguno que nos permita conocer parte de la conversación. Pues bien, esto es algo que podemos evitar de la siguiente manera:

Abre los ajustes de tu móvil Android

Dirígete al menú de “privacidad”

Accede a “Notificaciones en pantalla de bloqueo”

Una vez dentro selecciona la opción “Ocultar contenido sensible”

Desactivando el contenido sensible | Tecnoxplora

Esto quiere decir que todo el contenido que sea susceptible de ser personal, que revele algún tipo de información que solo nosotros podamos conocer, y que no queremos que conozcan otros, no se mostrará en la pantalla de bloqueo. En su lugar solo se mostrará que hay una notificación nueva de WhatsApp, pero nada más. De esta manera si alguien coge nuestro teléfono y ve las notificaciones de la pantalla de bloqueo, solo pueda comprobar que hay una notificación nueva de otro contacto de WhatsApp. Pero tan siquiera va a saber cuál es ese contacto. Esto es extensible a cualquier otra app que en la pantalla de bloqueo pueda mostrarnos información sensible y personal a la vista de todos.

WhatsApp | Photo by Gilles Lambert on Unsplash

Muchas veces no caemos en ello, pero en la pantalla de bloqueo se muestran mucha más información personal de lo que nos pensamos. Y si somos celosos de ella, o no nos fiamos de las personas que nos rodean, lo mejor es sin duda activar esta opción. De tal manera tendremos como resultado una pantalla de bloqueo aséptica y sin contenidos sensibles de algún tipo.