Cómo evitar que Chrome guarde tus datos de pago en la web

El comercio electrónico y las compras a través de internet son algo de lo más habitual en nuestros días. No solo eso, también podemos realizar pagos con nuestro móvil e incluso con algunos relojes inteligentes. Con lo que nos evitamos llevar siempre encima las tarjetas de crédito. Pero es algo que entraña ciertos riesgos. Si no quieres que Google guarde tus datos de pago en el navegador, así puedes hacerlo.

No guardes tus datos de pago en el explorador de internet

Google nos ofrece un gran número de servicios que nos hacen la vida mucho más fácil, entre ellos se encuentran la posibilidad de guardar de forma segura nuestras contraseñas, nuestros datos e incluso los medios de pago. De manera que cuando accedemos a través de internet a una página web para realizar una compra, podemos incluir todos nuestros datos prácticamente sin poner ni uno de estos. Gracias al auto completar de campos todos nuestros datos se incluirán por arte de magia.

Métodos de pago en Google Chrome | TecnoXplora

Lo mismo sucede si Google guarda nuestros datos de pago, esto implica los números de tarjetas y su caducidad, por lo que, a la hora de volver a realizar una compra, no tendremos que volver a incluirlos. Tarea que a veces se hace bastante tediosa. Aunque esto implica una serie de riesgos, ya que si alguien accede a nuestros dispositivos si estos no están lo suficientemente protegidos podrá conocer y utilizar nuestros datos para realizar compras. Si queremos evitar este tipo de problemas, lo más conveniente es desactivar esta opción y que no se registren ni guarden los datos, para ello debemos entrar en la configuración del explorador y seguir los siguientes pasos.

Para ello abre una nueva página en el explorador y pulse en la esquina superior derecha en el icono de los tres puntos.

De esta forma, desplegamos el menú con una gran variedad de opciones.

En la parte inferior del mismo pulsa sobre configuración este viene acompañado del icono de una rueda dentada.

De forma accedemos a un nuevo menú en el que encontramos la opción “métodos de pago”

Selecciona esta opción para continuar.

Una vez dentro del apartado encontramos tenemos la opción “guardar y autocompletar métodos de pago”

Si se encuentra activa, estarán visibles todos los métodos de pago que tengamos configurados.

De manera que nos sugerirá cualquiera de estos en el momento de realizar una compra.

También tendremos la opción de verificar manualmente cada vez que realices un pago.

De manera que manteniendo esta opción desactivada no quedará otra que introducir todos los datos de las tarjetas cada vez que queramos realizar una compra o un pago. y del mismo modo tendremos que verificar el mismo. Aunque esto sea un procedimiento de lo más aburrido ya que para ello tenemos que tener acceso a la numeración, toda la información requerida de la misma como la caducidad y el código de seguridad. Pero en cambio viviremos mucho más tranquilos ya que evitaremos las compras compulsivas, al mismo tiempo nadie podrá realizar compras sin nuestro consentimiento.