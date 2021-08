Cómo encontrar el outfit perfecto con la ayuda de tu iPhone

Ir a la moda o encontrar el mejor outfit ya no es cosa exclusivamente de influencers ni de expertos en moda. Con la ayuda de nuestro teléfono móvil podemos crear los mejores looks con las prendas que tenemos en nuestro armario. A continuación, te contamos cómo.

Usa tu iPhone como tu estilista personal

Una de las mejores épocas para comprar una gran cantidad de prendas al mejor precio, son las rebajas, pero a menudo compramos las prendas por su precio sin pensar si nos combinan con lo que ya tenemos en nuestro armario. Para ello tenemos la solución para ese problema. Gracias a tu iPhone y con esta aplicación podrás ver con qué prendas de tu armario combinan mejor las que has adquirido recientemente.

Se trata de Skap, un planificador de atuendos que nos ayuda a crear los mejores looks. Disponible en la Store de Apple o pulsando aquí podrás descargar esta app totalmente gratuita cuyo funcionamiento es muy sencillo.

Una aplicación que no solo sirve para encontrar las mejores combinaciones de prendas, sino que con su ayuda podemos organizar nuestros armarios. Después de descargar e instalar la aplicación, lo primero es organizar nuestro guardarropa.

Organiza tu armario y crea tus looks | Apple

Selecciona la ropa de tu armario que quieras incluir en la aplicación.

Este es un buen momento para hacer limpieza y sólo quedarnos con las prendas que realmente nos interesan y sacar el resto del armario. De este modo conseguimos organizarlo y hacer hueco para nuevas prendas que adquiramos en un futuro.

A continuación con la ayuda de la aplicación y la cámara de nuestro iPhone, iremos sacándole fotos a todas y cada una de las prendas . Utilizando para ello la opción “New Item”

iremos sacándole . Utilizando para ello la opción Para que no haya interferencias entre las prendas y el fondo lo ideal es buscar un sitio con una pared o sobre una superficie de un color neutro para hacer las fotos de las prendas, de ese modo evitaremos interferencias a la hora de reconocer los estampados y colores de estas.

Una vez hemos terminado de incluir todas las prendas, organizándolas por el tipo de prenda o zapato podemos comenzar a crear nuestros looks.

Podemos crear infinidad de combinaciones y conjuntos intercambiando artículos, ya que se pueden encontrar una amplia variedad de complementos para una sola prenda. Elige la prenda que quieres ponerte y descubre cuáles con los zapatos, bolso y complementos que mejor le van. Añade tus nuevas prendas cada vez que vayas de compras para incorporarlas tu vestuario.

Guarda tus mejores outfits en la galería | Apple

La aplicación con la ayuda de la inteligencia artificial y a través de una serie de algoritmos nos muestra las prendas que mejor combinan entre sí y nos ofrece otras alternativas que pueden quedar bien.

Una vez seleccionamos el look perfecto podemos guardarlo en la galería de looks para consultarlo más tarde. Además de esto podemos probar combinaciones de prendas con tan sólo seleccionarlas en nuestro teléfono móvil, sin necesidad de ir al armario y sacar toda la ropa. De este modo puedes planificar los outfits con los que iras a la oficina o saldrás a tomar algo con tus amigos, siempre vestida con mucho estilo y sin necesidad de acudir a los consejos de un estilista. La aplicación también te ayuda a encontrar tu estilo personal y único ya que ofrece combinaciones de prendas que tal vez no hubieras probado de otra forma.