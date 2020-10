Cómo eliminar la copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive

Mucho se ha hablado acerca de la seguridad de los chats de WhatsApp y de la posibilidad de que puedan ser leídos, robados o incluso utilizados por los gobiernos, a pesar de que la app de mensajería ponga todo de su parte para evitarlo. Pero es cierto que la seguridad es una de las principales características que tienen estos chats, puesto que los mensajes que enviamos son cifrados para que sólo puedan leerlos el emisor y el receptor o receptores de los mensajes haciéndolos de este modo totalmente seguros.

En entredicho se ponen ahora las copias de seguridad, esas copias que guardamos en Google Drive. Al hacer la copia los mensajes ya no están cifrados y se guardan con una simple contraseña que se va reciclando, haciendo que no sean del todo seguros, y aunque no dependa de WhatsApp, siempre existe el riesgo de que los chats estén ahí guardados en la nube, lejos de la memoria de nuestro móvil o de nuestro disco duro. Para evitar posibles brechas de seguridad accidentales y mantener a salvo nuestros mensajes de las miradas indiscretas, podemos borrar la copia de seguridad que tenemos en Google Drive, y optar por guardar los chats a un disco duro y eliminando la copia de la nube. Te contamos cómo eliminar las copias de Google Drive.

Eliminar copias de seguridad de Google Drive

Puedes llevar a acabo esta operación, desde un ordenador abriendo en el navegador la aplicación, Identifícate y luego pulsa sobre el icono del engranaje para acceder a la “configuración”. En el menú que aparece en el lateral izquierdo, selecciona sobre “administrar aplicaciones” y buscamos WhatsApp Messenger en el listado a de aplicaciones que nos aparecen. Una vez lo hemos encontrado justo a este encontramos el botón “opciones” al pulsar se despliegan las opciones, selecciona “Eliminar datos de aplicación ocultos” y le damos a aceptar cuando nos pregunta si queremos eliminar la copia de seguridad de WhatsApp de Google Drive.

Borrar copias de seguridad de WhatsApp | Tecnoxplora

También podemos eliminar la copia de seguridad utilizando para ello el teléfono móvil. Debes tener instalada la aplicación e identificada la cuenta de usuario. En esta ocasión para borrarlo tendrás acceder a las opciones de configuración a través de del icono del menú de la hamburguesa que ves en la parte superior izquierda. Nos aparece en el lado izquierdo de nuestro teléfono las diferentes opciones disponibles. Elige “copias de seguridad” nos aparece un listado con todas las copias que has realizado desde tu cuanta de WhatsApp. Estás pueden ser varias si llevas realizándolas durante un largo periodo de tiempo y has tenido distintos terminales desde las cuales has ido haciendo copias. Para borrarlas, pulsa sobre el menú de los tres puntos horizontales y pulsa sobre “Eliminar copia de seguridad”. Confirma que quieres eliminar la copia de seguridad de WhatsApp permanentemente y de este modo borraremos todo el contenido de estás.

Elimina copias de seguridad de WhatsApp de Google Drive con el móvil | Tecnoxplora

Ten en cuenta que en cualquier momento podrás hacer de nuevo copia de seguridad, como hasta ahora, entrando en los ajustes en el menú chats en copia de seguridad podrás volver a activar de nuevo las copias y configurarlas para que se realicen periódicamente, si queremos que las copias se realicen cuando estemos conectados a una red Wifi y los archivos que queremos incluir. De la misma forma que lo hacíamos antes.