Cómo editar tus vídeos fácilmente con Capcut

Nuestros móviles han dejado de ser un canal de comunicación para convertirse en dispositivos versátiles que podemos usar para casi todo. Con ayuda de aplicaciones pueden convertirse en potentes herramientas de edición de vídeo. Te contamos cómo.

¿Para qué sirve Capcut?

Casi cualquier cosa es posible de hacer con un teléfono móvil, no solo llevamos encima constantemente una cámara de foto y vídeo, sino que además podemos convertirlos en potentes herramientas de edición con aplicaciones como Capcut. Se trata de una aplicación creada por la empresa propietaria de TikTok y que es el complemento perfecto para crear o editar vídeos cortos. Desde su lanzamiento tanto en iOS como en Android acumula más de 200 millones de descargas y permite editar vídeos ya sea en formato vertical como en 4K.

La app destaca por la facilidad de uso, cualquier usuario sin conocimientos previos de edición y sin necesidad de hacer uso de programas especializados puede editar sus vídeos. Al igual que otras herramientas similares, con la app podemos realizar montajes de imagen y sonido a partir de nuestros archivos. Además de realizar ajustes básicos como la temperatura de color, exposición, contraste, brillo o saturación. Y otros aspectos como añadir música o efectos de sonidos.

En el caso de Capcut, tenemos otro modo de conseguir los mejores resultados, ya que incluye la función "auto cut" en la que, de forma automática tras seleccionar los clips deseados, la app genera un vídeo con música, transiciones y cortinillas. Tan sólo tenemos que esperar unos segundos a que se procese la información. El tiempo requerido dependerá de la calidad de la imagen y la cantidad de clips seleccionados.

Una vez que tenemos el resultado, podemos cambiar los clips o realizar los cambios que creamos necesarios para conseguir el resultado deseado. Una vez hemos acabado la edición del vídeo, podemos compartirlo directamente en nuestras redes sociales. La app incluye una galería de sonidos con multitud de sonidos organizados por categorías listos para usar.

Además de la función doblaje, con la que podemos grabar sonidos directamente sobre el vídeo desde la propia app. Con lo que podemos usar audios originales. En el ámbito de los filtros, no estaríamos hablando de una app completa si no contara como una selección de filtros. En esta ocasión la app dispone de una extensa variedad organizados por categorías y con las que podemos darles un aspecto personalizado a nuestras creaciones. Pero no solo podemos aplicarlos directamente, sino que podemos elegir la intensidad en la que lo hacemos de forma personalizada.

A lo hora de incluir textos, también disponemos de un amplio abanico de opciones, no solo tenemos la opción añadir texto y cambiar el formato, además incluye opciones de animación 2D y 3D con el que podemos animar el texto y crear infinidad de efectos y transiciones. Aunque no debemos olvidarnos de la opción para subtitular los vídeos, una de las funciones más valoradas por los usuarios. Por último, cabe destacar las curvas de edición que permiten alterar la velocidad de los fotogramas consiguiendo diferentes efectos.

