TikTok: ya puedes darle un "no me gusta" a cualquier comentario

Es la red social de moda, o lo era hasta ahora, porque parece que poco a poco BeReal le está quitando ese honor a la red social de Bytedance. Pero sea como fuere, sigue siendo la que tiene más tirón en la actualidad, superando incluso en algunos casos a la propia WhatsApp y por supuesto a Instagram. Esto lógicamente genera muchas interacciones entre los usuarios, que vierten sus comentarios en la red a veces sin el más mínimo decoro. Y ahora por fin va a ser posible mostrar nuestra desaprobación con ello gracias a un nuevo botón que está llegando ahora a todos.

Expresa tu malestar sobre un comentario

Esta es una función que anunció la red social la pasada primavera, concretamente en el mes de abril, y que desde entonces había estado a modo de prueba. Pero ahora son todos los usuarios de la red social los que ya pueden mostrar su desaprobación por un comentario vertido sobre una publicación. Concretamente ahora vamos a poder ver un botón de “no me gusta” con el pulgar hacia abajo, que dejará claro que no nos sentimos bien con ese comentario, por la razón que sea. De esta manera ahora serán más visibles aquellos comentarios que sean especialmente rechazados por los usuarios de la red social.

Los nuevos botones de desacuerdo | Tecnoxplora

De esta manera la red social podrá tener más información sobre comentarios que sean especialmente rechazados por la comunidad, y por tanto podrá tomar medidas contra los usuarios que los viertan, sobre todo aquellos que sean reincidentes en su actitud. Un comentario puede no gustar por muchas razones, desde las más inocentes, como un comentario sobre que a otra persona no le guste el contenido de alguien a quien admiramos, algo que lógicamente es legítimo, a otras mucho más duras.

Pero sin duda una de las principales razones para mostrar el malestar es para hacer notorios de cara a otras personas los comentarios especialmente hirientes, que podrían suponer de facto ejercicios de acoso contra los autores de los contenidos. De momento se sabe que no se va a mostrar un recuento sobre los “no me gusta” de un comentario, por lo que no será algo que sirva para torpedear una publicación o hacerla viral por estos comentarios negativos. Parece más bien una herramienta de moderación que otra cosa.

Ahora este botón lo veremos al lado de cada comentario y seremos libres de seleccionar tantos como ofensivos existan. Solo hay que actualizar a la última versión del TikTok para poder disponer de este nuevo botón, que sin duda nos va a dar mucho juego en los próximos meses. La red social sigue imparable, cada vez con más usuarios y contenidos en su timelines. Ahora BeReal es la que amenaza su reinado con una nueva forma de entender las redes sociales. Ya que esta última se vale de una original propuesta, solo puedes publicar algo en el momento de recibir una notificación, y con un máximo de dos minutos. Algo que deberán respetar también nuestros contactos, todos a la misma hora que nosotros, así busca convertirse en una red social lejos del postureo de otras como Instagram o la propia TikTok.