Cómo crear un tono de llamada personalizado en tu iPhone usando GarageBand

Uno de los aspectos que más valoran los usuarios es la capacidad de personalización de sus dispositivos. Algo por lo que no suelen caracterizarse los iPhone, que tiene algo más limitada la capacidad de imprimir nuestra personalidad a nuestros dispositivos. Algo que poco a poco va cambiando y que podemos configurar tonos personalizados de llamada sin necesidad de instalar app de terceros.

Tonos personalizados con GarageBand

Querer cambiar el tono de llamada en nuestro iPhone, no es un acto de rebeldía ni un gesto de excentricidad. Son muchos los usuario que no cambian el tono de su teléfonos y esto al final produce confusión, ya que al sonar igual que nuestro móvil, cada vez que escuchamos el tono de llamada corremos a mirar quien nos llama. Aunque el sistema nos ofrece una selección de sonidos, si te has cansado de ellos y quieres cambiar y probar algo nuevo puedes hacerlo con la ayuda de GarageBand. Además del tono predeterminado de llamada, la app de teléfono de nuestro iPhone permite personalizar el tono de llamada de algunos de nuestros contactos. De forma que, sin necesidad de mirar la pantalla y esto sobre todo lo sabremos si usamos nuestros propios tonos personalizados. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Creando el tono | Apple

La app está disponible de forma predeterminada en nuestros dispositivos, por lo que en un principio no será necesario instalarla. Tan solo comprobar que nuestro móvil está actualizado con la última versión para asegurarnos de que funciona correctamente. Para incluir sonidos o canciones personalizadas, previamente debemos descargarlas a nuestro dispositivo.

El primer paso es abrir la app en nuestro teléfono.

En la esquina superior derecha de la pantalla encontramos el icono “ Más ”.

”. Pulsa este para crear un nuevo archivo.

Una vez accedemos a las opciones, pulsa sobre “grabadora de audio” , la cual la encontramos en la pestaña “ pista ”

, la cual la encontramos en la pestaña “ ” En la parte superior izquierda de la pantalla encontramos una serie de iconos, en esta ocasión pulsamos en el tercer icono.

Al hacerlo vemos como han cambiado las opciones, seleccionamos en la esquina superior derecha el “icono de Bucle”

En las pestañas disponibles, pulsa sobre “archivos” y a continuación sobre “Examinar elementos de la aplicación archivos”

Localiza la ubicación de la pista de audio que quieras usar, selecciónala para incluirla en la selección de Archivos de Loop.

Una vez importado arrastra el archivo a la izquierda de la pantalla.

Selecciona “mis canciones” haciendo clic sobre el botón que encontramos en la esquina superior izquierda de la pantalla.

haciendo clic sobre el botón que encontramos en la esquina superior izquierda de la pantalla. Este es el momento, si lo vemos necesario de cambiar el nombre al proyecto.

Pulsa sobre el proyecto y mantén presionado hasta que aparezca el menú en el que seleccionamos “ compartir ”

” Pulsa sobre “tono de llamada” y por último sobre “exportar” en la esquina superior derecha de la pantalla.

A partir de este momento, encontrarás tu pista de sonido personalizada en la selección de sonidos disponibles. Los cuales los puedes cambiar desde la configuración de iPhone.