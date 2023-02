Así de sencillo es crear un estado de voz en WhatsApp

Las aplicaciones están en constante desarrollo y una de las que a menudo nos ofrece nuevas funciones es WhatsApp. De nuevo le ha tocado el turno a los estados, esta popular función presenta una novedad la cual nos permite grabar notas de voz que podemos compartir a través de estos, te contamos cómo.

Crea divertidos estados con notas de voz

Hasta ahora en los estados podíamos incluir fotos y vídeos, así como enlaces a páginas web e incluso cualquier mensaje que quisiéramos compartir escribiéndole directamente. Ahora además permite dejar nuestros propios mensajes grabados en forma de nota de voz. Crear un estado con una nota de voz es muy sencillo y debemos seguir los siguientes pasos:

Como veníamos haciendo hasta ahora para crear un estado, lo primero es activar la pestaña, pulsando sobre el menú de la parte superior de la pantalla.

A continuación, pulsa en la esquina inferior derecha de la pantalla sobre el icono del lápiz.

Al hacerlo, vemos como la interfaz ha cambiado y ahora aparece un icono de un micrófono.

Pulsa y mantén pulsado el botón mientras grabas tu nota de voz , suelta el botón cuando termines.

, suelta el botón cuando termines. Por último, pulsa sobre el botón enviar para publicar el contenido, de esta forma esta nueva modificación se añadirá.

De modo que, si hemos añadido anteriormente actualizaciones a nuestro estado, aparecerá con el resto.

Al igual que el resto de actualizaciones esta permanecerá activa durante las siguientes 24 horas a su creación.

Grabando notas de voz en los estados | TecnoXplora

Aunque desde Meta han anunciado que está disponible para todos los usuarios de la app, por el momento, la nueva función le ha llegado sólo a unos pocos. Esperamos que en los próximos días llegue al resto de usuarios en una nueva actualización. Pero esta no es la única novedad que se suma a los estados. Del mismo modo cuando compartimos un enlace a un vídeo por ejemplo de YouTube o las publicaciones de Instagram, se muestra la miniatura con la previsualización del mismo. Por lo que podemos hacernos una idea de lo que contiene sin necesidad de reproducirlo. De este modo de un simple vistazo podemos decidir si estamos interesados en verlo o no. Esta opción si está disponible en un mayor número de usuarios, ya que estás no se implementan al mismo tiempo.

Es posible que podamos ver las previsualizaciones, pero no podamos aún grabar notas de voz para los estados. Por lo que debemos esperar unos días a que tengamos una nueva actualización con la que acceder a las nuevas funciones. El despliegue se está haciendo de forma paulatina y terminará en unas semanas. Novedades que por el momento no comparten las versiones web ni de escritorio, las cuales no han recibido ninguna de las dos nuevas opciones. Para verlas en otros dispositivos tendremos que esperar suponemos algo más que unas semanas. Esperamos que los desarrolladores de la app de mensajería instantánea sigan trabajando para implementar nuevas funciones y mejoras de las ya disponibles, como vienen haciendo hasta ahora.