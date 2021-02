Cómo convertir un GIF animado en un vídeo desde tu móvil

Los GIF se han convertido a lo largo de los años en el contenido favorito de Internet. Es la mezcla perfecta entre la foto y el vídeo, el paso intermedio para expresar o compartir emociones de una manera ligera pero similar a la de los vídeos. Estos GIF se han hecho muy populares también cuando hablamos de las apps de mensajería, siendo el complemento perfecto para comunicarnos añadiendo una nota graciosa a nuestros mensajes. Pero hay momentos en los que preferimos contar con esos GIF como vídeos. Algunas veces por problemas de compatibilidad, y otras porque es una manera más sencilla de integrarlo en otras apps y compartir, como por ejemplo en WhatsApp.

Convierte rápidamente entre formatos

Normalmente no tenemos a mano la posibilidad de poder convertir un GIF a un vídeo. Para ello necesitamos apps que nos faciliten lo más posible el proceso, o bien el acceso a una herramienta online que pueda hacer el cambio rápidamente sin instalar nada. Pero no todas las herramientas funcionan tan bien ni son tan sencillas como en la que nos fijamos hoy. Hablamos de la app llamada “GIF en Video” que como su propio nombre indica nos permite transformar rápidamente un GIF animado en un vídeo. Y decimos que es muy sencilla porque normalmente la interfaz de estos convertidores no suele ser sencilla de utilizar.

De hecho antes necesitamos descargar el archivo GIF, y cargarlo en la nueva app, algo que no siempre es posible o nos lleva más tiempo porque no estamos familiarizados con el sistema de archivos y el lugar donde realmente se encuentra el vídeo. En esta ocasión la app que os proponemos nos ofrece una interfaz extremadamente sencilla de utilizar, ya que integra una funcionalidad clave. Porque cuenta con un buscador integrado en la aplicación que nos permite encontrar fácilmente el GIF que vamos a convertir a un vídeo.

De hecho podemos buscar no solo en un repositorio de GIF, sino en varios de los más importantes que existen en Internet. Como son por ejemplo GIPHY, Tenor o Reddit. No hay más que entrar en estos buscadores integrados, introducir los términos de búsqueda y elegir el GIF que queremos convertir a vídeo. Una vez que lo hacemos solo tenemos que pulsar el botón de convertir para que comience el proceso de conversión de GIF animado a vídeo. También, antes de comenzar la conversión, podemos elegir los detalles del vídeo resultante, para lo que tenemos que pulsar el icono de la tuerca junto al botón de convertir.

Al hacerlo aparece un nuevo vídeo, en el que podemos elegir la velocidad de este, la escala y la relación de aspecto. Incluso podemos elegir el color de fondo entre el negro o blanco. Por último también podemos elegir de alguna manera la longitud del vídeo. Ya que esta se medirá en repeticiones. Por tanto, dependiendo de la longitud del GIF, podrás elegir que este se repita una, dos, tres o más veces en el vídeo resultante. La calidad con la que se convierten los GIF es bastante alta, por lo que el resultado es más que interesante.