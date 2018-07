Cómo contestar rápidamente mensajes de WhatsApp sin desbloquear tu iPhone

WhatsApp es una de las herramientas básicas que más utilizamos a lo largo del día. Son muchas las veces que desbloqueamos el móvil para meternos en la aplicación a contestar los mensajes. Al final, repetir esta situación acaba cansando además de que supone una pérdida de tiempo y de batería. Asimismo si le añadimos que en todo momento la gente puede ver que estamos conectados... No parece convencer mucho a algunos usuarios. Si quieres ahorrarte todo esto, te traemos la solución con este truco tan sencillo que te mostramos en el vídeo.

No hace falta que te metas en la aplicación, al igual que no hace falta desbloquear el móvil, ni buscar el chat al que quieres contestar... Con un único paso responderás a lo que necesites. Además, son todo ventajas porque podrás librarte de uno de los cambios que menos ha gustado a los usuarios: el doble check azul, que marca cuándo has leído el mensaje.

A todo esto hay que añadirle también otro de los cambios que incluyó WhatsApp hace un tiempo: la última hora de conexión, que para muchas personas supone un problema, porque parece que hay una obligación de responder sí o sí. Así que si eres de los que pasan un poco del móvil, de los que responden cada mucho tiempo a los mensajes o de los que no le gusta abrir la aplicación y encontrarse con muchas conversaciones sin leer, con el truco del vídeo lo tendrás muy sencillo. ¡No te lo pierdas!