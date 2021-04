Cómo consultar desde el móvil si tienes multas de tráfico pendientes

Aunque en los últimos meses los desplazamientos en vehículo privado se han reducido mucho por la pandemia, siguen siendo elevados, y por tanto aunque menos, se sigue multando a los conductores. Estas temidas multas normalmente se notifican mediante correo certificado. Pero qué ocurre cuando nuestro domicilio en la Dirección General de Tráfico no se corresponde con el habitual, y las notificaciones directamente no nos llegan porque se entregan en el anterior domicilio. Pues lo normal es que no nos enteremos nunca de la existencia de esas multas hasta que veamos el embargo de su importe en nuestra cuenta. Pues bien, hay una forma de conocer si tenemos multas pendientes de manera independiente a la entrega de estas por correo, algo que se puede hacer desde el propio teléfono móvil.

Lo puedes comprobar desde la app de la DGT

Desde luego es una de las mejores aplicaciones que han llegado a nuestros móviles en los últimos tiempos. Y no porque sea una app especialmente buena o sobresaliente, sino porque nos ofrece el acceso a una información que hasta ahora nos habría llevado horas en las Jefaturas de Tráfico de cualquier provincia. De los muchos trámites que se pueden hacer desde esta app, poco a poco se van añadiendo más, y una de las últimas que han llegado a ella es la posibilidad de comprobar si tenemos multas pendientes. Para ello lógicamente vamos a tener que descargarnos MiDGT desde la Play Store de Google o la App Store de Apple. Una vez descargada e identificados gracias a Cl@ve PIN podemos acceder a todas las funciones disponibles.

Ahora podemos encontrar el acceso a las multas en el menú contextual de la aplicación. Podemos hacerlo así:

Abre la app MiDGT

Pulsa sobre las tres rayas horizontales en la parte superior izquierda

Selecciona “Mis Multas”

Una vez dentro podemos elegir ver las que tenemos pendientes o las que ya están pagadas, seleccionando las pestañas que encontramos en la parte superior de esta sección. De hecho en las pagadas podemos ver multas que han sido impuestas desde hace años, mucho antes incluso de que existiera esta app de la DGT. Por tanto lo que se muestran son los registros de la Dirección General de Tráfico. Entre la información que aparece podemos ver el número de expediente de la multa, el importe, la fecha de la denuncia, la matrícula o la provincia. Eso sí, puede ser que no aparezcan rellenos todos los datos, por razones que se nos escapan.

Por tanto si queremos saber si hay alguna multa pendiente, podremos hacerlo desde este espacio independientemente de que nuestro domicilio no coincida con la dirección a la que se haya enviado la multa. Hace unas semanas conocimos que durante este año será posible también pagar las multas desde el propio teléfono, por lo que entendemos que en el futuro la actual sección de multas se completará con esta funcionalidad que sin duda la convertiría en la más completa para poder realizar este trámite sin tener que perder una mañana entera en la una de las delegaciones provinciales. Sin duda esta app, y otras que van a venir en el futuro, van a reducir al mínimo el tiempo necesario para realizar trámites de la administración, como por ejemplo obtener certificados digitales o llevar el DNI digital encima con plena validez legal.