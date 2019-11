Google cuenta con muchas herramientas y una de ellas quizá no es tan utilizada, pero tremendamente útil y práctica: Contactos de Google. En ella puedes guardar números de teléfono, direcciones de correo electrónico, importar, mover, editar, eliminar… Es un lugar donde puedes organizar y guardar todos tus contactos y así poder acceder a ellos ya sea desde tu móvil, ordenador o cualquier dispositivo, solamente iniciando sesión en tu cuenta de Google. De esta manera no importa dónde estés, pues tus contactos permanecen en la nube y no corres el riesgo de perderlos. En este tutorial en vídeo te explicamos cómo puedes sacarle el máximo partido a esta herramienta.

Además, Google ha incorporado una nueva opción en su sistema. Consiste en crear una lista con tus contactos favoritos. Amigos, familiares, contactos de trabajo, burocracia, teléfonos que quizá necesitemos en muchos momentos, otros sólo para ocasiones puntuales… La lista de contactos que podemos acumular en nuestro teléfono móvil y en nuestra cuenta de correo electrónico puede ser muy larga, pero no lo es tanto la de aquellas personas con las que necesitamos contactar frecuentemente. Por ello, la nueva opción de Google te permite organizar tus contactos de una forma práctica, creando así una lista con tus favoritos. Si quieres saber cómo, sólo tienes que seguir unos pasos muy sencillos que te explicamos en el tutorial.

Hace años, el sistema que empleábamos para guardar contactos era manual: apuntarlos en una agenda de papel y consultarla cada vez que fuera necesario, por lo que era importante salir de casa siempre con ella. Si por cualquier circunstancia la olvidabas en casa, o la perdías, o se rompía, entonces las cosas se podían complicar. Sin embargo, ahora puedes tener seguros los contactos en la nube y organizarlos o consultarlos desde cualquier lugar. En el vídeo podrás descubrir todo lo que te ofrece los Contactos de Google.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Como agregar el calendario laboral de 2020 a Google Calendar

Los trucos para que saques todo el partido a Google Fotos

Google introduce los mensajes RCS en Android, una auténtica amenaza para WhatsApp