Cómo cazar canciones con Shazam desde los atajos rápidos de Android

Parece que fue ayer pero ya hace más de dos décadas, en 1999 llegaba al mercado Shazam, una aplicación que nos dejaba con la boca abierta por que era capaz de reconocer cualquier canción con tan sólo escuchar unos acordes. Para ello teníamos que abrir la aplicación y mantener pulsado el botón de “escuchar” mientras sonaba la música. Pero en muchas ocasiones nos éramos lo bastante rápidos para poder cazar la canción a pesar de que sólo nos hacen falta diez segundos para reconocer la melodía.

Activa Auto Shazam desde la barra de atajos de nuestro móvil

Pero mucho ha llovido desde entonces y muchas han sido sus actualizaciones y con ellas las novedades que ha ido implementando. Cambios a los que con el paso del tiempo se han ido sumando a la aplicación y las novedades que, incorporando los widgets, la posibilidad de compartir, añadir las canciones reconocidas en listas de WhatsApp. Entre las más recientes existe la posibilidad de activar o desactivar el auto Shazam sin necesidad de abrir tan siquiera la aplicación.

Con la aparición de los widgets de Shazam tenemos la posibilidad de crear un acceso directo y de esta manera accedemos de una forma más rápida y sin necesidad de abrir la aplicación, pero a pesar de ello, aún tenemos que desbloquear el móvil y mantener pulsado el botón durante el tiempo necesario y aun así puede ser que no lleguemos a tiempo para identificar la canción que está sonando. Con el paso de tiempo y nuevas actualizaciones nos trajeron nuevas funciones entre las que se incluye el auto Shazam con esta función activada tenemos la posibilidad de saber que música suena a nuestro alrededor sin necesidad de abrir la aplicación en ningún momento, y no nos perderemos nada de lo que suena a nuestro alrededor porque no nos ha dado tiempo a activar el reconocimiento de canciones.

Activando Auto Shazam desde la barra de accesos directos | TecnoXplora

En un principio esta función solo podía activarse o desactivarse abriendo la aplicación y accediendo a través de las opciones de configuración. Un método algo lento si no queremos que escuche todo el rato y nos lleguen notificaciones constantemente de todo lo que suena a nuestro alrededor. Algo que además consume más batería. De esta forma con sólo desplegar los atajos rápidos de nuestro móvil encontramos un icono que nos permite activar o desactivar la opción con un toque en la pantalla. Para ello con nuestro móvil desbloqueado desliza con el dedo hacia abajo desde la barra de notificaciones, entre los disponibles encontramos Auto Shazam.

Al activarlo, nuestro móvil está constantemente escuchando y por ello nos permite identificar automáticamente todas las canciones que suenen sin necesidad de pulsar en el botón ni tan siquiera sacar el móvil del bolso o del bolsillo. Cuando está activa se van guardando en una lista todas las canciones que han ido sonando mientras que estaba activada esta opción. Podrás encontrar la lista en la pestaña “Mi Shazam”. Una vez que ya no quieras que la aplicación siga reconociendo melodías, vuelve a desplegar los accesos directos y desactiva la opción, así de rápido y sencillo, sin necesidad de acceder en ningún momento a la aplicación.