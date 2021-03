Cómo cambiar el diseño de la pantalla de inicio del iPhone para utilizarlo en modo apaisado

Uno de los grandes retos a los que tuvo que enfrentarse Apple cuando decidió lanzar sus iPhone 6 en el año 2014 fue cómo podrían los usuarios utilizar sus smartphones con los modelos de pantalla más grande. Esos iPhone 6 Plus que alcanzaban las 6 pulgadas de tamaño y que ya ofrecían la posibilidad de poder controlar el terminal, desde la pantalla de inicio, en modo horizontal. Landscape que dicen los ingleses.

La solución que encontraron los de Cupertino fue añadir dos modos de visualización al sistema operativo que son distintos, con pequeñas alteraciones en el tamaño de los iconos y los diferentes elementos que se muestran en las aplicaciones (chats de conversación, llamadas, botones, etc.) y que por ese espacio extra que dejan libre, son capaces de adaptarse en prácticamente todos los casos a esa orientación horizontal. Así que si quieres saber cómo activar ese modo, no tienes más que seguir las pequeñas indicaciones que te vamos a dar.

Verifica el modo que tiene activado

Antes de nada, y aunque parezca demasiado básico, recuerda verificar que el bloqueo de rotación de pantalla no lo tienes activado y, por lo tanto, no puedes colocar esos menús de inicio en formato horizontal. Como es seguro que ya lo has mirado, entonces toca ir al menú en el que iOS esconde (sin decirlo) esta posibilidad de reconfigurar todas sus pantallas con el modo llamado "Estándar".

Nos vamos a los "Ajustes" del iPhone y a continuación bajamos por el listado de opciones. Nos quedamos con la de "Pantalla y brillo", que es donde se definen los filtros de luz azul, el tema claro y oscuro, el brillo automático y otras preferencias que nunca está de más revisar a ver cómo las tenemos. Bajamos hasta el final de la pantalla haciendo scroll y dentro de "Zoom de pantalla" tocamos en "Visualización" para acceder a un nuevo menú.

Cambiar el modo de visualización del iPhone. | Tecnoxplora

Ahora os aparecerán dos opciones, que son las "Estándar" y "Zoom". Como podréis imaginar, será la primera la que tengamos que activar para usar el teléfono en modo horizontal desde la propia pantalla de inicio aunque, eso sí, los elementos de todo el interfaz reducirán sensiblemente su tamaño. En las capturas que tenéis justo encima, a la derecha, podéis comprobar la diferencia de aspecto entre uno y otro modo, donde los elementos no respetan el mismo tamaño.

Una vez que habéis escogido "Estándar" debéis pulsar arriba a la derecha en "Definir", por lo que el iPhone comenzará a aplicar los nuevos parámetros. Antes de nada, no os asustéis porque tarde un poquito más de la cuenta en ponerla en marcha ya que llevará a cabo un pequeño reinicio del interfaz de iOS, lo que provocará que veáis una pantalla completamente negra con un indicador de "en proceso" (no, el teléfono no se ha colgado). Una vez que concluya, os devolverá a la pantalla de bloqueo y todo se habrá reducido de tamaño. Eso sí, por fin podréis usar la pantalla de inicio en horizontal.