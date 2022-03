Cómo cambiar la dirección de correo de tu cuenta de Instagram

Uno de los datos que debemos aportar ahora de abrir una cuenta en cualquier servicio o configurar un perfil de usuario es un correo electrónico a través del cual nos puedan contactor. Por diversos motivos cambiar o crear nuevas direcciones es algo que solemos hacer con cierta frecuencia. Y si queremos seguir usando nuestras cuentas de usuarios debemos actualizar dicha dirección. Sobre todo, si queremos seguir usando el servicio, tras dejar de usar nuestra vieja cuenta de correo.

Actualiza tu cuenta de correo en Instagram

Cada vez que realizamos un cambio en nuestras vidas, como cambiar de dirección, teléfono móvil cuenta o cuenta bancaria, debemos actualizar nuestros datos en todos aquellos lugares que sea necesarios. Esto también se aplica a los cambios en la dirección de correo electrónico ya que a menudo usamos estos como método de autentificación o de ingreso a nuestros perfiles. A continuación, te contamos cómo cambiar la cuenta de correo electrónico en Instagram.

Actualizando la cuenta de correo en Instragram | TecnoXplora

Aunque es un proceso rápido y sencillo a través de estos pasos te guiaremos para que puedas actualizar la dirección, sólo tardarás unos minutos en completar el proceso.

sólo tardarás unos minutos en completar el proceso. Comenzaremos entrando en la app, por ejemplo, desde nuestro teléfono móvil.

por ejemplo, desde nuestro teléfono móvil. Una vez dentro, acceder a tu perfil de usuario tocando sobre el icono en la esquina inferior derecha de la pantalla.

tocando sobre el icono en la esquina inferior derecha de la pantalla. A continuación, pulsa sobre el botón “editar perfil” para acceder a las opciones.

para acceder a las opciones. En el nuevo menú, selecciona “configuración de información personal”, de ese modo aparecerán nuestros datos personales.

de ese modo aparecerán nuestros datos personales. En primer lugar, aparece el dato acerca de la dirección de correo , toca sobre esta para editarla.

, toca sobre esta para editarla. Ahora solo queda escribir nuestra nueva dirección de email y tocar el tick de verificación en la esquina superior derecha de la pantalla.

De este modo quedará actualizada para futuras gestiones. De vuelta al menú anterior, del mismo modo si pulsamos sobre “actualizar en Facebook” en la parte inferior de junto a la fecha de nacimiento, se actualizada de forma automática también en la dicha red social y sin necesidad de acceder a esta.

en la parte inferior de junto a la fecha de nacimiento, se actualizada de forma automática también en la dicha red social y sin necesidad de acceder a esta. Desde este mismo lugar, no sólo podemos actualizar la dirección de correo, también corregir cualquier error y hacer lo propio con el teléfono móvil, cambiar nuestra fecha de nacimiento y el sexo.

Mantener actualizados nuestros datos es muy importante, pero sobre todo el correo cobra vital importancia cuando de esto depende que podamos o no restaurar la contraseña si la hemos olvidado. Por norma general, para restablecer la contraseña en la red social recibiremos un enlace en el mail a través del cual podemos cambiarla. Por lo que si la dirección vinculada ya no está activa no podremos llevar a cabo la operación, perdiendo todo posibilidad de acceder a nuestra cuenta. Aunque siempre podremos abrir un nuevo perfil con nuestra nueva dirección, aunque perderemos toda nuestra evolución en la red social y tendremos que cambiar de nombre de usuario comenzando de nuevo, pero hay mal que por bien no venga y hay que verlo como una oportunidad de hacer limpieza aunque haya sido de forma involuntaria.